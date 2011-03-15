بارش باران در جاده های خراسان رضوی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، مرکز مدیریت راه های استان خراسان رضوی اعلام کرد: هم اکنون با توجه به بارش باران، محورهای حوزه استحفاظی شهرستان های درگز، فریمان و بخش احمدآباد لغزنده هستند.

این مرکز هم چنین اعلام کرد، گردنه تیوان در محور درگز - قوچان، شاهد بارش باران و وجود مه غلیظ در طول مسیر هستند که ضروری است خودروهای عبوری با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین رانندگی از به وجود آمدن هر گونه حادثه ای پیشگیری نمایند.

وجود مه در گردنه های گوجگی در محور مشهد - کلات و الم لی در محور قوچان - باجگیران نیز گزارش شده است.

وضعیت سایر محورهای استان عادی است و تردد خودروها در آنها به صورت روان جریان دارد.

همچنین مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی از کلیه رانندگان خواست، قبل از حرکت از شرایط مسیر تردد خود، به وسیله شماره ارتباطی 141 و یا تلفن 3411000-0511 اطلاع یابند.

