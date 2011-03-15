عبدالله گنجی جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت برخی مسئولان از پادشاه اردن برای سفر به ایران گفت: ما باید در سیاست خارجی راهبرد امام خمینی را دنبال کنیم چرا که استراتژی ایشان نفوذ در قلب ملت های مسلمان به جای حاکمان مستبد بود و بویژه حاکمانی که جایگاهی در میان مردم خود نداشتند بود و امام خمینی در سیاست خارجی خود اهمیتی برای این حاکمان دیکتاتور قائل نبود.

وی افزود:در حال حاضر با توجه به تحولات اخیر خاورمیانه در خیزش ملت های اسلامی که توسط مسلمانان رقم خورده است دعوت از افرادی که پایگاه اجتماعی در کشورهای خود ندارند سئوال برانگیز است.

وی با اشاره به اهداف سفر پادشاه اردن به تهران گفت: این سفر با هدف حضور در جشن نوروز قرار است صورت پذیرد که این جشن تداعی گر حرکت های باستان گرایانه است که در ایران ریشه دارد و در مقابل خیزش های اخیر اسلامی قرار دارد چرا که در ماههای اخیر جهان اسلام با سرعت بیشتری بدنبال اسلام خواهی است و اینکه برخی مقامات در کشورمان در این شرایط به دنبال باستان گرایی و ملی گرایی هستند بسیار باعث تاسف است.

جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور تصریح کرد: اصل دعوت از پادشاهی که عقبه مردمی ندارد نشان دهنده این است که در سیاست خارجی راهبرد هوشمندانه نداریم.

وی با اشاره به واکنش دانشجویان به دعوت پادشاه اردن گفت: دانشجویان و همه تشکل های دانشجویی به این دعوت واکنش نشان خواهند داد و آن را محکوم خواهند کرد و در این زمینه سازمان بسیج دانشجویی کل کشور به زودی مواضعی را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

وی با بیان اینکه حضور پادشاه اردن در کشورمان موجب خواهد شد که نگاهی که ملت ها به عنوان الگو به ایران اسلامی نگاه می کنند دچار تناقض شود تاکید کرد: در شرایط کنونی مردم منطقه توقع ندارند دولت ایران از دیکتاتورهای منطقه دعوت به عمل آورد و از آنها استقبال کند.