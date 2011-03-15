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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

افکانه در گفتگو با مهر:

امیدواریم سفر شاه اردن لغو شود/ دانشجویان واکنش سختی نشان می‌دهند

امیدواریم سفر شاه اردن لغو شود/ دانشجویان واکنش سختی نشان می‌دهند

دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: امیدواریم سفر پادشاه اردن به تهران لغو شود چرا که در صورت انجام این سفر دانشجویان واکنش سختی در قبال این موضوع خواهند داشت.

محمد افکانه دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت پادشاه اردن به تهران  اظهار داشت: در شرایط سیاسی فعلی دعوت از پادشاه اردن کار درستی نیست و دانشجویان با این موضوع به شدت مخالفند.

وی افزود: دعوت پادشاه اردن به تهران از حرکات و کارهایی که در وزارت امورخارجه درچند ماه اخیر صورت گرفته  ناشی می شود و در همان راستا است.
 
دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل  ادامه داد: امیدواریم سفر پادشاه اردن به تهران لغو شود چرا که در صورت انجام این سفر دانشجویان واکنش سختی در قبال این موضوع خواهند داشت.
 
وی تاکید کرد: هم اکنون موج رسانه ای و دانشجویی که ناشی از خبر دعوت پادشاه اردن به تهران آغاز شده است ادامه دارد و بیشتر تشکل ها در حال صدور بیانیه هستند.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: دانشجویان با اتفاقات اخیر و دعوت پادشاه اردن در تعامل و همکاری با دولت تجدید نظر خواهند کرد.
 
کد مطلب 1274432

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