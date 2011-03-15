محمد افکانه دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت پادشاه اردن به تهران اظهار داشت: در شرایط سیاسی فعلی دعوت از پادشاه اردن کار درستی نیست و دانشجویان با این موضوع به شدت مخالفند.

وی افزود: دعوت پادشاه اردن به تهران از حرکات و کارهایی که در وزارت امورخارجه درچند ماه اخیر صورت گرفته ناشی می شود و در همان راستا است.

دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل ادامه داد: امیدواریم سفر پادشاه اردن به تهران لغو شود چرا که در صورت انجام این سفر دانشجویان واکنش سختی در قبال این موضوع خواهند داشت.

وی تاکید کرد: هم اکنون موج رسانه ای و دانشجویی که ناشی از خبر دعوت پادشاه اردن به تهران آغاز شده است ادامه دارد و بیشتر تشکل ها در حال صدور بیانیه هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دانشجویان با اتفاقات اخیر و دعوت پادشاه اردن در تعامل و همکاری با دولت تجدید نظر خواهند کرد.

