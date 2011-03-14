دعوت شاه اردن به تهران از سوی دانشجویان و دلسوزان انقلاب محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) با صدور بیانیهای دعوت از پادشاه اردن را برای سفر به ایران را محکوم کرد.
در ابتدای این بیانیه با اشاره به انتشار خبرهایی مبنی بر سفر ملک عبدالله به ایران در پی دعوت یکی از مسئولان دولتی کشورمان آمده است: این دعوت از سوی دانشجویان و دلسوزان انقلاب اسلامی محکوم است و توصیه میشود که از سفر این دیکتاتور دستنشانده به امالقرای جهان اسلام جلوگیری کنند.
این بیانیه همچنین با اشاره به موج بیداری اسلامی که اکثر کشورهای عربی را فرا گرفته و باعث سقوط دیکتاتورهای وابسته به غرب شده است، میافزاید: اردن هم یکی از کشورهای منطقه است که سالها دیکتاتوری را تجربه کرده و مردم این کشور علیه دیکتاتورشان قیام کردهاند.
نویسندگان بیانیه مذکور در ادامه به جنایات ملک عبدالله در زمان جنگ غزه در قبال مردم مظلوم فلسطین اشاره میکند و میافزاید: همکاریهای این مزدور با رژیم اشغالگر قدس بر هیچکس پوشیده نیست؛ بیشک ملک عبدالله یکی از جنایتکارانی است که دستش به خون بسیاری از مردم بیگناه اردن هم آغشته است.
دفتر تحکیم وحدت با درخواست از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای ممانعت از سفر یک دیکتاتور به ایران، بر لزوم قطع رابطه کشورمان با چنین حکام دیکتاتوری تأکید کرد.
