تظاهرات مخالفان فعالیت هسته ای در توکیو/ مرگ 3 هزار و 373 نفر تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری "ای بی سی"، در پی زمین لرزه 8.9 ریشتری و سونامی در شمال شرق ژاپن، مردم این کشور تظاهراتی را در اعتراض به فعالیتهای هسته ای در توکیو برگزار کردند.

همچنین در گزارش دیگری آمده است که نیروهای امداد و نجات در ژاپن دو نفر را چهار روز پس از وقوع زلزله قوی و سونامی در این کشور از زیر آوار بیرون کشیدند.

خبر دیگر اینکه پس لرزه قوی به قدرت 6 ریشتر، شیزوکا و مناطق اطراف از جمله توکیو را لرزاند، اما خبرگزاری کیودو هیچ هشداری را درباره احتمال وقوع سونامی در این منطقه نداده است.

همچنین سازمان پلیس ملی ژاپن، تا کنون مرگ سه هزار و 373 نفر و مفقود شدن 6 هزار و 746 نفر را درنتیجه زمین لرزه و سونامی جمعه گذشته تایید کرد.

در همین حال رسانه های محلی ژاپن اعلام کردند:حدود 530 هزار آواره هم اکنون دربیش از 2 هزار و 600 پناهگاه در مناطق زلزله زده به سر می برند.