به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم نکونام با اشاره به دعوت از "ملک عبدالله" پادشاه اردن برای سفر به تهران، گفت: در حال حاضروضیعتی نیست که ما بخواهیم بی مهابا تصمیم بگیریم و آن را اجرا کنیم.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با بیان آنکه امروز جهان اسلام بیدار شده است، تاکید کرد: موج بیداری اسلامی بر گرفته از انقلاب اسلامی ایران ، کشورهای منطقه و حتی حاشیه خلیج فارس را دربرگرفته است.

رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، افزود: حتی اگر در داخل کشوری چون اردن، خبری از مخالفت مردم با دیکتاتورها نباشد، از آنجایی که درهمه کشورهای عرب موج بیداری به وجود آمده، به صلاح نیست مقاماتی که مستقیما با رژیم صهیونیستی درارتباط هستند را به کشوردعوت کنیم.

وی تاکید کرد: به مقاماتی که پشت میز مذاکره با رژیم صهیونیستی نشسته اند، نباید کارت دعوت داد.

نکونام با بیان آنکه اصل جشن نوروز برای ما ابهام دارد، تصریح کرد: اینکه در میان اعیاد مذهبی فقط به عید نوروز توجه کنیم برای ما جای شبهه است تا چه برسد به آنکه امسال "ملک عبدالله " برای مراسم نوروز به تهران دعوت شده است.

