  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۴۲

نکونام:

نباید به مذاکره‌کنندگان با صهیونیست‌ها کارت دعوت داد

نباید به مذاکره‌کنندگان با صهیونیست‌ها کارت دعوت داد

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دعوت ملک عبدالله پادشاه اردن به تهران اعلام کرد: نباید به مقاماتی که پشت میز مذاکره با رژیم صهیونیستی نشسته‌اند، کارت دعوت داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم نکونام  با اشاره به دعوت از "ملک عبدالله" پادشاه اردن برای سفر به تهران، گفت: در حال حاضروضیعتی نیست که ما بخواهیم بی مهابا تصمیم بگیریم و آن را اجرا کنیم.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با بیان آنکه امروز جهان اسلام بیدار شده است، تاکید کرد: موج بیداری اسلامی بر گرفته از انقلاب اسلامی ایران ، کشورهای منطقه و حتی حاشیه خلیج فارس را دربرگرفته است.
 
رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، افزود: حتی اگر در داخل کشوری چون اردن، خبری از مخالفت مردم با دیکتاتورها نباشد، از آنجایی که درهمه کشورهای عرب موج بیداری به وجود آمده، به صلاح نیست مقاماتی که مستقیما با رژیم صهیونیستی درارتباط هستند را به کشوردعوت کنیم.
 
وی تاکید کرد: به مقاماتی که پشت میز مذاکره با رژیم صهیونیستی نشسته اند، نباید کارت دعوت داد.
 
نکونام با بیان آنکه اصل جشن نوروز برای ما ابهام دارد، تصریح کرد: اینکه در میان اعیاد مذهبی فقط به عید نوروز توجه کنیم برای ما جای شبهه است تا چه برسد به آنکه امسال "ملک عبدالله " برای مراسم نوروز به تهران دعوت شده است.
 
کد مطلب 1274436

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها