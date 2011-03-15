عقب ماندگیهای دانشگاه لرستان باید جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسن زمانیان در مراسم جشنی که با حضور کارکنان و اساتید این دانشگاه برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: در طول ماه های اخیر در دانشگاه لرستان تحولات خوبی شکل گرفته است.

وی با اشاره به سابقه دیرینه تشکیل این دانشگاه عنوان کرد: با وجود اینکه دانشگاه لرستان همزمان با دانشگاه شهید باهنر کرمان تاسیس شده اما این دانشگاه همچنان در ابعاد مختلف با عقب ماندگی های زیادی مواجه است.

رئیس دانشگاه لرستان ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همدلی اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانشگاه به جایگاه اصلی خود دست یابد.

زمانیان با بیان اینکه دانشگاه لرستان از دانشگاه های همجوار خود عقب تر مانده است، عنوان کرد: این عقب ماندگی از دیرباز بوده که در دولت نهم و دهم تا حدودی جبران شده است.

وی با بیان اینکه در چهار سال قبل از دولت نهم دانشگاه لرستان تنها موفق به اخذ مجوز چهار رشته شده است، گفت: این در حالیست که در دولت نهم و دهم 22 رشته به مجموع رشته های این دانشگاه اضافه شده که از این تعداد 10 رشته در مقطع کارشناسی ارشد بوده است.

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه در حال حاضر این دانشگاه به لحاظ توسعه تحصیلات تکمیلی وضعیت خوبی ندارد، یادآور شد: خوشبختانه طی دو ماه اخیر با تلاش های انجام شده مجوز راه اندازی 19 رشته جدید در این دانشگاه اخذ شده است.