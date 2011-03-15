به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمود آرامی شامگاه دوشنبه در مراسمی با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و گل محمد بامری معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان به عنوان سرپرست اداره کل تربیت بدنی هرمزگان معارفه شد.

روزانه 15 ساعت کار می کردیم

غلامعلی دانشور معاون اداری مالی اداره کل تربیت بدنی هرمزگان در این مراسم بیان داشت: طی چهار ماه اخیر که اداره کل تربیت بدنی هرمزگان مدیرکل نداشت بنده به همراه همکارانم در این اداره کل روزانه بین 14 تا 15 ساعت کار می کردیم تا خللی در برنامه های ورزشی استان هرمزگان به وجود نیاید.

ورزش هرمزگان با مشکل قطعی آب و برق مواجه است

منصور روشن قیاس رئیس هیئت دو و میدانی هرمزگان در این مراسم به نمایندگی از روسای هیئتهای ورزشی هرمزگان، اظهار داشت: هیئتهای ورزشی هرمزگان طی هفت ماه اخیر هیچگونه بودجه و کمک مالی را از اداره کل تربیت بدنی هرمزگان دریافت نکرده اند.

وی افزود: در حال حاضر هیئتهای ورزشی هرمزگان بدهکاریهای فراوانی دارند و سرپرست جدید تربیت بدنی باید هرچه سریعتر این مشکلات را حل کند.

روشن قیاس با اشاره به وجود مشکل آب و برق در ورزش هرمزگان، عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از سالنها و اماکن ورزشی استان هرمزگان به علت نپرداختن هزینه برق و آب بها با مشکل قطعی آب و برق مواجه هستند.

وی ادامه داد: از استاندار هرمزگان می خواهم تا با حمایت ویژه از آقای آرامی عیدی خوبی را به اهالی ورزش هرمزگان بدهند.