19 رشته جدید در دانشگاه لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، عزت الله قدم پور در مراسم جشنی که با حضور کارکنان و اساتید این دانشگاه برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: از زمان تاسیس دانشگاه لرستان این دانشگاه به لحاظ توسعه رشته های آموزشی با مظلومیت زیادی مواجه بوده است.

وی با مقایسه دانشگاه لرستان و دانشگاه های با قدمت مشابه مانند دانشگاه بوعلی سینا همدان، رازی کرمانشاه و باهنر کرمان، بیان داشت: این در حالیست که هم اکنون مطابق طرح آمایش آموزش عالی دانشگاه لرستان از بسیاری از این دانشگاهها عقب تر است.

معاون آموزشی دانشگاه لرستان با اشاره به تلاش های صورت گرفته در سه ماه اخیر برای جبران عقب ماندگیها، بیان داشت: نتیجه این تلاش ها راه اندازی 14 رشته کارشناسی ارشد و 5 رشته کارشناسی بوده است.

قدم پور با بیان اینکه از ابتدای تاسیس دانشگاه لرستان تا کنون این دانشگاه تنها دارای 19 رشته در مقطع کارشناسی ارشد بوده است، خاطر نشان کرد: این در حالیست که راه اندازی 19 رشته جدید در این دانشگاه یکی از توفیقات چشمگیر در این زمینه بوده است.

وی به عناوین رشته های علوم پایه که مجوز آنها اخذ شده اشاره کرد و گفت: کارشناسی ارشد فیزیک در دو گرایش اتمی و حالت جامد، کارشناسی ارشد زمین شناسی در دو گرایش و کارشناسی ارشد زیست شناسی در دو گرایش از جمله مجوزهای گرفته شده است.

معاون آموزشی دانشگاه لرستان همچنین از راه اندازی رشته های بیماری شناسی گیاهی، آبخیزداری، توسعه روستایی و مهندسی تولیدات گلخانه ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان خبر داد.

قدم پور به مجوز های اخذ شده در حوزه فنی و مهندسی اشاره کرد و یادآور شد: کارشناسی ارشد رشته برق در دو گرایش قدرت و الکترونیک و کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه از جمله این رشته ها است.

وی همچنین اخذ مجوز راه اندازی رشته های کارشناسی معدن گرایش استخراج، مهندسی شهرسازی و مهندسی برق گرایش الکترونیک را از دیگر توفیقات این دانشگاه برشمرد و بیان داشت: هم اکنون کار دریافت مجوز رشته های حشره شناسی، علوم خاک و علوم باغبانی در حال طی مراحل خود است.