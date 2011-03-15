بازار الکترونیک پست در گیلان راه اندازی شد

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازار الکترونیک سرویسی است که طی آن فروشگاه ها، تولید کنندگان و سایر عرضه کنندگان کالا و خدمات از طریق بستر الکترونیک و مجازی که پست در اختیار آنها قرار می دهد، مبادرت به عرضه و فروش کالا و خدمات خود به صورت اینترنتی می کنند.

وی اظهارداشت: این سرویس علاوه بر معرفی گسترده و آسان کالا و خدمات، دسترسی هموطنان در دورترین نقاط شهری و روستایی به امکانات و کالاهای فروشگاه ها نقش موثری ایفا خواهد کرد.

مدیرکل پست گیلان درادامه مزایای عضویت در بازار الکترونیک برای فروشندگان را گسترش و گشایش بازارهای جدید، حذف محدودیت های زمانی و مکانی، افزایش درصد فروش، کاهش هزینه های معاملاتی و افزایش اشتغال و کارآفرینی دانست.

وی در خصوص عملیات مالی سرویس بازار الکترونیک اعلام کرد: پرداخت وجه کالا از سوی مشتری در این سرویس به روش پرداخت اینترنتی با استفاده از کارتهای اعتباری بانکی هنگام خرید کالا و دریافت وجه توسط نامه رسان هنگام تحویل کالا به مشتری انجام می گیرد.

رضایی همچنین از فروشندگانی که تمایل به شرکت در بازار الکترونیک پست دارند خواست تا به واحد بازاریابی اداره کل پست استان مراجعه کنند.