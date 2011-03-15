احداث پیست اسکی قزوین 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

غلامرضا بهشتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با بیان اینکه دستگاه بالابر این پیست هم اکنون آماده نصب است، اظهار داشت: جاده دسترسی به این پیست نیز احداث شده و پیمانکار این طرح تا تابستان سال 90 تجهیزات لازم برای این مجموعه را نصب می کند.

وی افزود: فاز نخست پیست اسکی قزوین توسط اداره کل تربیت بدنی استان قزوین و فاز دوم این مجموعه با مشارکت شهرداری های قزوین و محمدیه آماده می شود.

بهشتیان ارتفاع ابتدایی این پیست را دو هزار و300 متر و فاصله آن از سطح دریا را دو هزار و650 متر خواند و گفت: با ساخت این پیست، علاقه مندان به این رشته ورزشی می توانند چهار تا پنج کیلومتر اسکی کنند.

این مسئول اضافه کرد: در صورت تامین آب برای این پیست، قابلیت چمن کاری آن در تابستان نیز وجود دارد.

رئیس هیئت اسکی استان قزوین یادآور شد: با آغاز به کار این مجموعه، زمینه ساماندهی و آموزش ورزشکاران علاقه مند به اسکی در قزوین و استان های همجوار فراهم می شود.

بهشتیان گفت: با ساخت این پیست مجهز، قزوین پذیرای خیل عظیمی از علاقه مندان به ورزش مفرح اسکی خواهد بود.

