نمایشگاه های صنایع دستی در لرستان برپا می شود

محمد رحمدل در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: همزمان با ایام نوروز در شهرستانهای الیگودرز، دورود، بروجرد و خرم آباد نمایشگاههای صنایع دستی برپا خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در محل قلعه فلک الافلاک و دریاچه کیو نیز اقدام به برپایی نمایشگاه صنایع دستی خواهد کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان ادامه داد: همچنین درایام نوروز در محل موزه باستان شناسی قلعه فلک الافلاک اشیاء جدید باستانی را نیز در معرض دید مسافران نوروزی خواهیم گذاشت.

رحمدل با اشاره پیش بینی بیش از 120 آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی بیان داشت: همچنین در این راستا برای بیش از 100 اتاق تجهیزات مورد نیاز خریداری شده است.

وی یادآور شد: در ایام نوروز سال آینده نرخ اتاق ها نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد داشت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با اشاره به استقرار 14 پایگاه اطلاع رسانی در سطح جاده های استان خاطر نشان کرد: همچنین این سازمان اقدام به چاپ بنر و بروشور و همچنین بیش از 500 قلم شی فرهنگی برای توزیع در میان مسافران نوروزی کرده است.