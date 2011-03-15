دستگاه ورزش هرمزگان نباید در اختیار گروه خاصی قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی شامگاه دوشنبه در مراسم معارفه سرپرست اداره کل تربیت بدنی هرمزگان، عنوان کرد: ما مدیران باید از فرصت بهار و تعطیلات نوروزی استفاده کرده و کار خودمان در یک سال گذشته را ارزیابی و نقد کنیم.

وی در خصوص وضعیت ورزش هرمزگان گفت: ما در زمان مدیرکلی آقای محمدی اصل جلساتی را با پیشکسوتان و اهالی ورزش هرمزگان برگزار کردیم که نتیجه این جلسات تشکیل شورای ورزش هرمزگان بود.

از مردم هرمزگان عذر خواهی می کنم

استاندار هرمزگان ادامه داد: متاسفانه بعد از رفتن آقای محمدی اصل از اداره کل تربیت بدنی بیش از چهار ماه این اداره کل بدون مسئول بود که من بابت این امر از همه مردم و اهالی ورزش هرمزگان عذر خواهی می کنم.

هاشمی تختی در خصوص انتخاب سرپرست اداره کل تربیت بدنی هرمزگان گفت: ما چندین گزینه بومی و غیر بومی را برای این سمت به سازمان تربیت بدنی معرفی کردیم که از جمله این گزینه ها آقای ترابی زاده مدیرکل پست هرمزگان و آقای افتخاری مدیرکل سابق تربیت بدنی کهگیلویه و بویر احمد بودند.

وی افزود: متاسفانه آقای ترابی زاده در آخرین روزها و درحالی که حکم مدیریتش آماده بود به علت وجود مشکلات فراوان مالی و نیروی انسانی در اداره کل تربیت بدنی هرمزگان از قبول این سمت منصرف شد.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: پس از این گزینه ها ما آقای دانشور و آقای آرامی را به سازمان تربیت بدنی معرفی کردیم که آقای سعیدلو به این نتیجه رسیدند که آقای آرامی این مسئولیت را برعهده بگیرند.

ورزش هرمزگان افق روشنی دارد

هاشمی تختی با اشاره به سوابق مدیریتی خوب آرامی، اظهار داشت: اعتقاد راسخ دارم که آقای آرامی با همکاری اهالی ورزش می تواند افق روشنی را در ورزش هرمزگان به وجود بیاورد.

وی تاکید کرد: آقای آرامی باید از تمامی ظرفیتهای موجود در ورزش هرمزگان استفاده و با همکاری اهالی ورزش هرمزگان سند توسعه ورزش هرمزگان را تدوین کند.

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه سرپرست جدید تربیت بدنی هرمزگان باید به توسعه ورزش در کل استان هرمزگان توجه کند، بیان داشت: آقای آرامی باید همه باشگاهها و هیئتهای ورزشی را ببیند و فقط به فلان باشگاه خاص و یا فلان هیئت خاص توجه نکند.

حاضرم کارمند تربیت بدنی شوم

هاشمی تختی با اشاره به تخصیص یک درصد از بودجه دستگاههای اجرایی به ورزش، عنوان کرد: همه دستگاههای اجرایی باید به اداره کل تربیت بدنی کمک کنند و من هم حاضرم در هر ماه یک روز را به طور کامل به تربیت بدنی هرمزگان اختصاص دهم و در آن روز کارمند اداره کل تربیت بدنی شوم.

وی با اشاره به وجود مشکل نیروی انسانی در تربیت بدنی هرمزگان، تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی باید کمک کنند تا مشکل نیروی انسانی در اداره کل تربیت بدنی حل شود و تمامی نیروهای مورد نیاز در اختیار تربیت بدنی قرار گیرد.

استاندار هرمزگان در مورد مشکل امکانات و کمبود فضاهای ورزشی در هرمزگان گفت: در این زمینه هم تا جایی که بتوانم به تربیت بدنی کمک خواهم کرد تا تحول بزرگی در ورزش هرمزگان به وجود بیاید.

ورزش هرمزگان نباید به سمت گروه خاصی برود

هاشمی تختی با بیان اینکه دستگاه ورزش هرمزگان نباید به سمت باند و یا گروه خاصی برود، تاکید کرد: به آقای آرامی توصیه می کنم تا از جناحی شدن ورزش هرمزگان جلوگیری کند چون اگر ورزش هرمزگان به این آفت گرفتار شود و در اختیار گروه خاصی قرار بگیرد به اهداف خود نخواهد رسید.

وی افزود: آقای آرامی با علم به اینکه مشکلات فراوانی در ورزش هرمزگان وجود دارد این مسئولیت را پذیرفت و هنر مردان بزرگ هم این است که در شرایط سخت و با وجود محدودیتهای فراوان بتوانند یک مجوعه را مدیریت کنند تا همه مشکلات حل شود.