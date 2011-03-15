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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۴۳

آرامی:

طلبکاران تربیت بدنی هرمزگان برای دریافت طلبشان صبر پیشه کنند

طلبکاران تربیت بدنی هرمزگان برای دریافت طلبشان صبر پیشه کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل تربیت بدنی هرمزگان با اشاره به وجود مشکلات فراوان مالی در این اداره کل، گفت: طلبکاران اداره کل تربیت بدنی هرمزگان باید برای دریافت طلبشان صبر پیشه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمود آرامی شامگاه دوشنبه در مراسم معارفه سرپرست اداره کل تربیت بدنی هرمزگان، اظهار داشت: ورزش یکی از ارکان مهم فرهنگ است و من به عنوان یک فرد فرهنگی ظرفیت خدمت به ورزش هرمزگان را در خودم دیدم.

وی افزود: با استعدادهای زیادی که در ورزش هرمزگان وجود دارد امیدوارم بتوانم با کمک اهالی ورزش استعدادهای ورزش هرمزگان را شکوفا کنیم و ورزش هرمزگان را در کشور ارتقا دهیم.

سرپرست اداره کل تربیت بدنی هرمزگان با اشاره به استفاده از همه ظرفیتها برای پیشرفت ورزش هرمزگان، بیان داشت: اگر فقط به مشکلات ورزش نگاه کنیم این مشکلات برطرف نخواهد شد و باید برای حل مشکلات ورزش برنامه ریزی کنیم تا این مشکلات یک به یک حل شود.

آرامی در خصوص وضعیت فضاها و اماکن ورزشی استان هرمزگان گفت: اماکن ورزشی هرمزگان مشکلات زیادی دارند و باید استاندارد این اماکن را ارتقا دهیم.

وی با اشاره به تکمیل نبودن ورزشگاه 20 هزار نفری خلیج فارس بندرعباس، عنوان کرد: این ورزشگاه باید تکمیل شده و استانداردهای آن افزایش یابد.

سرپرست اداره کل تربیت بدنی هرمزگان در مورد مشکلات مالی این اداره کل گفت: باید با برنامه ریزیهای کوتاه و بلند مدت این مشکل بزرگ ورزش هرمزگان را برطرف کنیم و طلبکاران اداره کل تربیت بدنی هم باید برای دریافت طلبشان صبر پیشه کنند.  

کد مطلب 1274446

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