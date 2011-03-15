خاموشی چشمان؛ عیدی چهارشنبه آخرسال به نوجوان گلستانی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نوجوان شانزده ساله ای که در چهارشنبه روزی بر اثر انفجار ترقه، بینایی اش را از دست داده اکنون در حسرت دو چشم بینا و سالم است.

علاوه بر وی، نوجوان دیگری که نارنجک دست ساز بر روی دستش منفجر و قطع عضو شد، شادی لحظه ای ناشی از هیجان چهارشنبه آخر سال، پشیمانی دائمی تا آخر عمر برایش بیادگار گذاشته است.

این نوجوانان در آستانه سال جدید و چهارشنبه آخر سال، از هم سن و سالانشان خواستند تا از ارتکاب رفتارهای پرحطر پرهیز کنند.

بررسی آمارها نشان می دهد که گروه سنی 16 تا 23 سال بیشترین گروه آسیب پذیر در حوادث چهارشنبه آخر سال هستند.



کودکان قربانیان اصلی جهارشنبه آخر سال



مسئولان و کارشنسان بهداشت گلستان با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان، قربانیان اصلی حواث چهارشنبه آخر سال هستند، نظارت بیشتر خانواده ها را برای پیشگیری از حوادث ضروری دانستند.

همچنین مسئولان انتظامی گلستان تاکید کردند با متخلفان و فروشنگدان مواد محترقه بشد برخورد خواهد شد و این افراد در صورت دستگیری 10 تا 15 روز حبس می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه حادثه چهارشنبه سوری سال قبل در استان 65 مصدوم داشته است بر رعایت مسائل ایمنی و پیشگیری از حوادث در چهارشنبه آخر سالجاری تاکید کرد.

شهریار سمنانی افزود: از مجموع حوادث روی داده سال قبل، 45 مصدوم سرپایی مداوا شدند و 20 نفر از طریق اورژانس 115 به مراکز درمانی منتقل شدند.



وی اظهار داشت: هر چند آمار حوادث سال قبل نسبت به سال 87 از نظر تعداد کاهش داشته است ولی عمق جراحات وارده بیشتر بوده است.



وی خاطرنشان کرد: در حوادث چهارشنبه سوری سال قبل در یک مورد منجر به آسیب زدن به چشمان یک مصدوم و نابینایی 100 درصد وی شد.



سمنانی عنوان کرد: بیشترین گروه سنی که در حوادث چهارشنبه سوری سال قبل دچار آسیب شدند، بین 16 تا 23 سال بوده اند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: عمده جراحات وارده در این حوادث شامل، آسیب های ناحیه دست 33 درصد، آسیب های چشمی 23 درصد و بقیه سایر موارد بوده است.



وی با تاکید به پرهیز از انجام کارهای خطرناک در آیین چهارشنبه سوری یادآورشد: توصیه می شود از بازی کردن با آتش و پریدن روی آن خوداری شود تا چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی تبدیل نشود.

عضو شورای شهر گرگان گفت: آنچه که با این مراسم سنتی و فرهنگ عامه ایرانیان طی سال های اخیر همراه شده و نگرانی هایی ایجاد کرده است، استفاده از مواد انفجاری و آتش زا است که همه ساله منجر به ایجاد خسارت های غیر قابل جبرانی در سلامت جسمی جوانان و شهروندان می شود.

ذبیح الله میقانی بیان داشت: قطع دست و پا، انگشتان، سوختگی‌های عمیق اعضای مختلف بدن، نابینایی و گاه مرگ از جمله آثار به جای مانده از این روز است که جبران آن سخت و گاهی غیرممکن است.



وی تاکید کرد: جامعه‌ای که در آن شور و نشاط نباشد، مطمئنا پس از مدتی دچار نوعی افسردگی اجتماعی می‌شود که شاید یکی از راه‌های بروز نکردن آن، وجود و برپایی چنین جشن‌هایی باشد.



میقانی عنوان کرد: اهداف برپایی این آیین محقق نخواهد شد مگر با رعایت لازم‌ها و ملزومات آن، که این امر نیز فراهم نخواهد شد مگر با فراهم آوردن زمینه‌هایی چون ساخت برنامه‌های فرهنگی- آموزشی در طول سال، حذف نابهنجاری‌های اجتماعی و جایگزین کردن برنامه‌های درست و اصولی و برخورد با اراذل و اوباشی که با سوءاستفاده از چنین موقعیت‌هایی موجبات بروز خطر و آسیب را برای عموم مردم در هر گروه سنی فراهم می‌آورند.



به گزارش خبرنگار مهر، شناسایی گروه های پرخطر و ارائه آموزشهای لازم به آنان در جلوگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال مفید است.



درعین حال بیمارستان پنج آذر گرگان برای ارائه خدمات مورد نیاز برای مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال مجهز شد و امیدواریم چهارشنبه امسال بدون خطر و حادثه به استقبال سال جدید برویم.