بازی با آتش در چهارشنبه آخر سال/ ضیافتی به قیمت جان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فضا نفس گیر است و بوی الکل و ناله‌های سر در گم کسانی که چهارشنبه سوری را به چهارشنبه سوزی تبدیل کرده اند از گوشه گوشه مرکز اورژانس به گوش می رسد، زیاد دور نیست هر ساله این اتفاق می افتد به اندازه 360 روز و اندی و دوباره تکراری تلخ برای ضیافت آتش بر پا می شود.

این اتفاقات را همه ساله شاهد هستیم اما متاسفانه سال بعد نیز مشاهده می شود که افراد دیگری برای تفریح، سال جدید خود را با تلخی آغاز می کنند، بیان برخی از حوادث گذشته خود می تواند زنگ هشداری به افرادی باشد که هنوز بازی با آتش را جدی نگرفته اند.

برای علیرضا، حسین، احسان و خیلیهای دیگر هم همین سرنوشت به نوعی دیگر نوشته شده سرنوشتی که به نقص عضو یکی از اندامهایشان بر می گردد چیزی که شهر گنبدهای فیروزه ای را دلگیرمی کند.

طاها کار مشخصی ندارد، ولی به هر کاری دست می زند، گاهی مسافرکشی می کند گاهی دست فروشی بعضی وقتا هم قاطی کارگرهای ساختمانی سر چهارراه می ایستد، ماجرای زخمی شدنش را خیلی سریع تعریف می کند: یه بغل مواد آتش زا توی دستم بود روی موتور یهو نفهمیدم چی شد، چشمهایش گر گرفته و سرخ می شود وقتی می گوید معلوم نیست انگشتان دستش وقتی پانسمان را باز می کند سرجایشان باشد.

آسیب به دستها با 33 درصد بیشترین عضو درگیر محسوب می شود و سپس چشمها با 22 درصد در رده بعدی قرار دارد.

عکس آرشیوی است

کوری چشم در صورت اصابت مستقیم ترکشهای ناشی از انفجار مواد محترقه، یکی از مواردی است که در چهارشنبه سوری دیده می شود.

بر اساس آمار موجود 44 درصد آسیبهایی که در این مراسم وارد می شود، در چشم راست، 37 درصد در چشم چپ و 19 درصد در هر دو چشم است، که 62 درصد آسیبها به دلیل نارنجک، 15 درصد به دلیل سیگارت و شش درصد نیز به علت فشفشه اتفاق می افتد. همچنین 85 درصد آسیب دیدگان پسرانی با میانگین سنی 17 سال بوده اند.

مراجعه سریع به چشم پزشک در صورت برخورد هر شیئی با چشم می تواند شدت ضایعه را کاهش دهد و در موارد خفیف با انجام مراقبتهای طبی یا انجام اعمال جراحی می توان بینایی فرد را به او بازگرداند، ولی متاسفانه در موارد شدید چاره ای جز تخلیه چشم باقی نمی ماند.

سوختگی شایع ترین اتفاق شب چهارشنبه سوری است. سوختگی بر اثر بوته های خشک معمولاخیلی شدید نیست، اما سوختگی چهارشنبه سوری این سالها که انواع مواد محترقه در آن استفاده می شود به این آسانیها خوب شدنی نیست. طبق آمار حادثه دیدگان در چهارشنبه سوری بیش از همه دچار سوختگی درجه یک و سطحی می شوند و پس از آن سوختگی درجه دو، پارگی، زخم و خراشیدگی و سوختگی درجه 3 که شدیدترین نوع سوختگی است، قرار دارد.

هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال از گوشه و کنار کشور گزارش هایی مبنی بر آسیبهای جسمی و نقص عضو افراد بر اثر استفاده از مواد محترقه می شنویم که همه بر اثر یک لحظه غفلت رخ می دهد.

اما همواره هوس ترکاندن ترقه، اکلیل و سرنج یا حتی بدتر منفجر کردن قوطیهای پر از باروت در شب چهارشنبه آخر سال در مغز خیلی ها رژه می رود، انگار انفجار مهیب و شعله ور شدن آتش با صداهایی که لرزه بر اندام و اعصاب می اندازد بعضیها را محو خودش می کند و همیشه هم ختم به خیر نمی شود چون آنهایی که طعم نقص عضو، درد، سوختگی و معلولیت را چشیده اند خوب می دانند که پایان این ضیافت چقدر تلخ است.

عکس آرشیوی است

به اعتقاد کارشناسان قدرت انفجاری مواد محترقه استاندارد و غیر استاندارد سال به سال بیشتر می شود، استفاده از کپسول و آمپولهای حاوی آب مقطر و اسپری از جمله این مواد است که در زمان انفجار، علاوه برصداهای گوش خراش و آزار دهنده، قطعات شیشه و اجسام دیگر از این انفجار به اطراف پرتاپ و باعث صدمه دیدن افراد در شعاع این انفجارها می شود.

به گفته دکتر علیرضا خضری متخصص چشم استفاده از اینگونه وسایل نه تنها سبب ایجاد آلودگی صوتی می شود، بلکه آسیبهای جدی نیز به خصوص به چشم و سایر اندامهای بدن وارد می کند.

این چشم پزشک با اشاره به اینکه در سالهای اخیر نیروی انتظامی و برخی مراکز دولتی و غیر دولتی اقداماتی را برای جلوگیری از توزیع و استفاده از هر گونه مواد محترقه خطر آفرین انجام داده اند، اما به هر صورت هنوز نیز عده ای با بکارگیری این مواد ضمن برهم زدن آرامش عمومی خطراتی را برای شهروندان ایجاد می کنند، بیان داشت: فروش موارد مجاز به کودکان کمتر یا مساوی 12 سال یا افرادی که از نظر روانی نامتعادل هستند باید غیر قانونی باشد و موارد غیر قانونی نیز جمع آوری و معدوم شود.

حوادث چهارشنبه سوری هر سال قربانیان زیادی را راهی بیمارستان می کند اما روانپزشکان معتقدند بیشتر این قربانیان کسانی هستند که با انفجار مواد محترقه و ایجاد نگرانی و وحشت در دیگران احساس رضایت می کنند این افراد هم به دو دسته ضد اجتماعی که فرصت را برای نشان دادن پرخاشگری و خشم خود نسبت به جامعه استفاده می کنند و گروهی دیگر که با تاثیر از محیط و برای نشان دادن جسارت و خودنمایی اقدام به رفتارهای ناهنجار در جامعه می کنند.