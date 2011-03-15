جشن های نوروزخوانی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی در نشست ستاد برگزاری جشن های فرهنگی نوروز 90 در مازندران با اشاره به اینکه توجه به آداب و سنن مفرح نظیر نوروز موجب ارتقاء نشاط اجتماعی و شادابی جامعه می شود گفت: توجه به نوروز که در احادیث و روایات مورد تایید و تجلیل قرار گرفته است، موجب پیشگیری از گرایش مردم به مراسم و نمادهای غربی نظیر کریسمس،‌ ولنتاین و نظایر آن ها می شود.

وی خاطر نشان کرد: توجه به آیین ها، آداب و سنن ملی مطلوب و آموزنده، موجب تقویت وحدت و همبستگی در جامعه می شود.

وی اظهار داشت: احترام به بزرگترها، غبارروبی مزار شهدا و دوستان و نزدیکانی که دیار باقی شتافته اند، دستگیری از فقرا و محرومان، پاکیزگی، توجه به طبیعت و عظمت خداوند متعال، استحکام کانون خانواده، سفر، از جمله مهم ترین تاکیدات دین مبین اسلام است که در جشن های نوروز شاهد پر رنگ بودن این مؤلفه های ناب هستیم.

ابراهیمی به جایگاه آیین های نوروزی در مازندران اشاره کرد و گفت: نوروز خوانی مهم ترین آیین نوروزی مردمان این دیار است که سرشار از زیبایی و نشاط است.

وی گفت: اجرای نوروز خوانی را در شهرهای مختلف استان مورد توجه قرار داده ایم که در برخی شهرها اجرایی شده است.

وی به اعزام جمعی از هنرمندان برجسته بومی استان به کشور ترکمنستان برای اجرای برنامه های هنری و بومی اشاره کرد و گفت: این هنرمندان با همکاری سازمان ارتباطات اسلامی به ترکمنستان اعزام می شوند تا در نخستین گام شاهد انتقال داشته های غنی فرهنگ بومی استان به کشورهای همسایه باشیم.

ابراهیمی، ایجاد سفرهای هفت سین نمادین با ابتکارات محلی بر گلزار شهدای والامقام و نقاط مختلف شهر، مراسم با شکوه تحویل سال در بقاع متبرکه و اماکن زیارتی، اجرای آئین های سنتی نوروزی به صورت زنده در معابر و میادین شهرها به ویژه مرکز استان را از دیگر برنامه های جشن های نوروزی در مازندران عنوان کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بر ضرورت همراهی همه دستگاه های فرهنگی استان برای ایجاد نشاط نوروزی تاکید کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صدا و سیمای مرکز مازندران بیشترین نقش را در بزرگداشت نوروز سال 1390 ایفا می کنند.

ابراهیمی افزود: جشن های نوروزی با پیام ارزشمند نوروزی رهبر معظم انقلاب رنگ و بویی دیگر خواهد یافت وحول آن محور انجام خواهد گرفت.

