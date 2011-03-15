درآمد شهرداریهای مازندران در سال جاری 25 درصد افرایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس حسینی در جمع خبرنگاران، نسبت اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری را ۵۷ درصد به ۴۳ درصد اعلام کرد و بیان داشت: در این نسبت کار عمرانی باید برجسته شود تا میزبان اعتبارات عمرانی به جاری در سال‌های آینده افزایش یابد.

وی با اعلام اهدای جوایز به شهردارانی که نسبت اعتبارات عمرانی خود را به جاری افزایش دهند، خاطرنشان کرد: این مسئله مورد تاکید استاندار مازندران است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران با اعلام وصولی‌های شهرداری‌های مازندران در سال جاری از افزایش ۲۵ درصدی درآمد شهرداری‌ها در استان خبر داد.

وی از رشد سه درصدی اعتبارات عمرانی شهرداری‌های مازندران خبر داد و خاطرنشان کرد: ۳۲ شهرداری مازندران موفق به جذب ۶۲ درصد اعتبارات مصوب خود شدند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران تصریح کرد: ۲۵ نفر از شهرداران مازندران منصوب شده سال ۸۶ و ماقبل آن هستند، هشت شهردار منصوب سال ۸۷، هشت شهردار منصوب سال ۸۸، شش نفر منصوب سال ۸۹ و شش شهرداری در مازندران نیز به صورت سرپرستی اداره می‌شوند.

وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد گزینه شوراهای مازندران شهردار شدند، خاطرنشان کرد: این اتفاق در سطح چهار سال گذشته روی داده است.

حسینی ادامه داد: در ۳.۵ سال گذشته فقط دو گزینه شوراها که شرایط احراز و صلاحیتی را نداشتند موفق به دریافت تاییدیه استانداری نشدند.

مدیر‌کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران از اختصاص بیش از ۸۱ میلیارد تومان برای ساخت پنج کارخانه کمپوست در شهرهای استان خبر داد و گفت: مازندران در بخش آموزش نیز رتبه برتر کشوری را از آن خود کرد.

وی در پایان با اشاره به تشکیل اتاق فکر در مجموعه وزارت کشور مرتبط با شهرداری‌ها تصریح کرد: دفتر امور شهری مازندران در این اتاق عضویت دارد و یکی از کارگروه‌های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده توسط مازندران اداره می‌شود.

مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به اینکه ۵۷ درصد بودجه امسال شهرداریها در حوزه عمرانی و ۴۳ درصد جاری بوده است گفت: ۹۰ درصد گزینه های پیشنهادی که از سوی شوراهای شهر به عنوان شهردار به استانداری معرفی شده، منصوب شدند.

