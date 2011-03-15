مشکل نقدینگی در بانکهای مازندران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه با اشاره به نیاز هم استانی ها و مسافران به نقدینگی گفت: با توجه به افزایش حجم مراجعه مشتریان در روزهای پایانی سال، ترتیبی داده شده تا تمام شعب مازندران تا ساعت ۱۸ به ارائه خدمات بانکی بپردازند.

وی با اشاره به اینکه تمامی دستگاه خود پرداز استان در ایام نوروز فعال هستند گفت: همچنین در روزهای یکشنبه ۲۹اسفندماه۸۹ ودوشنبه اول فروردین سال ۹۰، دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش بانک در مکان های مختلف فعال و آماده خدمت دهی هستند.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران، با بیان اینکه در بانک های استان طی ایام تعطیلات مشکل نقدینگی و پرداخت وجوه ندارند به ساعات کار باجه های بانک در روزهای تعطیل اشاره کرد و بیان داشت:شهروندان می توانند از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7.30 الی 13.30و روزهای پنج شنبه از ساعت 7.30 الی 12.30 به بانک ها مراجعه نمایند ضمن اینکه اکثر شعبات بانکی در شهرهای استان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ عصر فعال هستند.

فرزانه افزود: از هر بانک چند شعبه به عنوان کشیک نوروزی تعیین شده در روزهای دوم، سوم، چهارم ، دوازدهم و سیزدهم سال جدید از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ ظهر در شهرهای استان فعال خواهند بود.

وی به افزایش تعداد واحدهای خبازی کشیک در ایام نوروز خبر داد و گفت: واحدهای نانوایی در ایام نوروز اضافه پخت دارندو همه روزه صبح، عصر و برخی تا پاسی از شب به عرضه نان خواهند پرداخت.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران، به فعالیت شرکت های بیمه خودروها نیز اشاره کرد و گفت: بیمه های دولتی وخصوصی در استان برای بیمه خودروها فعال شده اند ودر شهرستان ها به ارائه خدمات می پردازند.

فرزانه، از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در تمامی شهرهای استان خبر داد و اعلام کرد: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از ۱۵ لغایت ۲۸ اسفندماه در محل تعیین شده در هر شهر راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر نمایشگاه های مذکور توزیع میوه در مناطق مختلفی از سطح شهر و مراکز مربوط به تعاونی های کارمندی، کارگری نیز انجام گردید.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته، سردخانه ها و انبارهای استان از نظر ذخیره مواد غذایی هیچگونه کم و کاستی وجود ندارد و مرغ، گوشت قرمز و میوه به اندازه کافی در سردخانه ها موجود است که در اختیار مردم ومسافران قرار خواهد گرفت .





