ورودی های آمل از زباله پاکسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، یدالله اکبر زاده دوشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان آمل گفت: پس از 27 اسفندماه که شهرستان آمل میزبان مسافران نوروزی خواهد بود، وجود زباله ها در مسیرهای ورودی این شهرستان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

وی با بیان اینکه شهرستان آمل به عنوان پیشانی و شناسنامه مازندران در ورود مسافران نوروزی و کوتاه ترین مسیر تهران به مازندران است، اضافه کرد: آمل در نوروز پارسال از مسیرجاده پرتردد هراز و جاذبه های گردشگری آن پذیرای بیش از چهار میلیون گردشگر بود.

فرماندار آمل تصریح کرد: خوشبختانه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آمل در زیباسازی مبلمان شهری فعالیت های خوبی داشته است.

وی تصریح کرد: آمل در ایجاد فضاهای سبز شهری درمیان شهرهای مازندران از جایگاه خوبی برخوردار است.

اکبرزاده ادامه داد: شهرستان آمل اکنون آماده استقبال از مهمانان نوروزی است و اماکن برای اسکان مسافرانی که قصد اقامت در این شهرستان را دارند تعیین شده است.

وی از مدیران بانکهای این شهرستان خواست، کشیک نوروزی این بانکها برای پول گذاری عابر بانکها فعال باشد تا مردم در ایام نوروز با مشکل مواجه نشوند.

فرماندارآمل، از مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان خواست نسبت به طرح های مصوب دوردوم و سوم سفر دولت به مازندران، برای به نتیجه رسیدن سریع ترآنها از طریق ادارات کل استانی به طورجدی پیگیر باشند.

اکبرزاده، به افرادی که در سه ماه گذشته سعی درکمرنگ جلوه دادن تلاش های شبانه روزی دولت در خدمت رسانی به مردم هستند، گفت: این نوع قضاوت ها در راستای پیشرفت کشور فقط چوب لای چرخ گذاشتن است.

وی اقدام دولت در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها را یکی ازمهم ترین تحولات کشوردر سال 89 دانست و با اشاره به اینکه این اقدام شجاعانه رئیس جمهور با همراهی مردم با موفقیت به پیش می رود، اضافه کرد: دولت با این طرح مهم، اقتصاد بیمارکشور را درمان خواهد کرد.