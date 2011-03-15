صعود کاله مازندران به مرحله یک چهارم بسکتبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم کاله مازندران و نفت امیدیه شامگاه دوشنبه در سالن ورزشی سردار سجودی بابل به مصاف هم رفتند که در پایان تیم کاله میهمان جنوبی خود را با نتیجه 96 بر56 با شکست سنگینی بدرقه کرد.

تیم کاله در دیداررفت در امیدیه با نتیجه 92 بر54 برابر این تیم صاحب برتری شد.

کاله در هر چهار کوارتر این دیدار، برتری خود برابر حریف جنوبی را حفظ کرد و در پایان این دیدار با اختلاف 38 امتیاز با پیروزی زمین مسابقه را ترک کرد.

انگیزه بالایی که بازیکنان تیم کاله در این دیدار برای پیروزی برابر تیم امیدیه داشتند، عاملی مضاعف برای برتری آنان در این دیدار خانگی شده بود.

حضورهزار نفر از تماشاچیان بابلی بر جذابیت های این مسابقه افزوده بود به طوری که تشویق های بی امان آنان، سهم به سزایی دربرتری تیم کاله داشت.

هنوز حریف تیم کاله در دیدارمرحله یک چهارم نهایی مشخص نشد.

در پایان مسابقات امسال بسکتبال دسته یک باشگاه های کشور، دوتیم برتر این مسابقات به لیگ برتر باشگاه های کشوردرفصل آینده صعود خواهند کرد.

تیم کاله مازندران در مسابقات این فصل لیگ دسته یک باشگاه های کشور در گروه دوم این مسابقات صدرنشین شد و به مسابقات حذفی صعود کرد.

مسابقات این فصل لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور با حضور 20 تیم در دو گروه ده تیمی به صورت رفت و برگشت برگزار شد.

تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در گروه دوم این مسابقات حضور داشت.