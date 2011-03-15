شهر تاریخی و گردشگری آمل هتل ندارد/ سه ماه دیگر صبر کنید

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، شهر آمل در 180 کیلومتری تهران قرار دارد و از شمال به دریای مازندران، از شرق به شهرستان بابل، از غرب به نور و از جنوب به رشته کوههای البرز محدود می شود.

بر اساس نوشته های تاریخی، آمل محل زندگی قوم " آمارد" بوده و نام شهر آمل از این قوم گرفته شده است.

این شهرستان با دارا بودن جاذبه های فراوان تاریخی شامل ثبت بیش از 44 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور و دهها اماکن زیارتی و گردشگری تنها محلی برای گذر مسافران و گردشگران به شهرهای همجوار و کوچکتر از آمل که دارای چندین هتل و مراکز اقامتی هستند، شده است.

نبود هتل درشهر آمل، موجب شده تا برای نمونه در زمان میزبانی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور و یا مسابقات قهرمانی کشور تیم های میهمان به هتل های شهرهای محمودآباد، نور و بابل منتقل شوند.

تاخیر چندین ساله شهرداری آمل در تکمیل و تجهیز تنها هتل این شهر، آرزوی داشتن هتل برای شهروندان و پذیرایی از مسافران برای آنان را همچنان به عنوان یک آرزو دست نیافتی مبدل کرده است.

این درحالی است که بیشتر مسافران و گردشگرانی که قصد اقامت در این شهر را دارند به ناچار با برپاکردن چادر در مسیرهای منتهی به پارک دهکده طلایی ونزدیک هتل نیمه کار شهرداری شب را به روز می رسانند.

یک مسافر تهرانی که به همراه خانواده اش در پارک دهکده طلایی آمل چادر زده بود، گفت: نبود هتل در شهرگردشگری آمل برای مسئولان این شهرستان جای تاسف دارد.

حسین مرزبان افزود: در مدت اقامت دو روزه خود در آمل در به در دنبال یک مرکز اقامتی و هتل گشتیم که به علت نبود این اماکن راهی به جز بر پایی چادر نیافتیم.

یک خانواده دیگر که در چند متر جلوتر در کنار این پارک چادر زده بودند تصریح کرد: جای سئوال است که شهری به قدمت چندین هزار ساله از از داشتن هتل محروم باشد.

رضا علیپور، در حالی که نگاهی به هتل نیمه کاره شهرداری آمل دارد اضافه کرد: چرا حداقل هتلی که در مرکز شهر آمل واقع شده آن را تکمیل نمی کنند تا مسافران از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: تعلل مسئولان شهر آمل در تکمیل هتل نیمه کاره شهرداری که در کنار پارک واقع شده و قابل مشاهده است جای تاسف است.

یک شهروند آملی نیز با انتقاد از نیمه کاره ماندن چندین ساله تنها هتل شهر آمل که متعلق به شهرداری است گفت: متاسفانه به علت بهره برداری نشدن از این هتل، مشکلات مسافران و افرادی که قصد اقامت در این شهر را دارند همچنان وجود دارد.

محمد کاملی افزود: در سال گذشته و اوایل امسال شاهد رنگ آمیزی و برخی کارهای روبنایی برای چندمین دفعه در هتل شهرداری بودیم اما متاسفانه در چند ماه گذشته و در حالی که کار تجهیز و سایرکارهای آن تمام نشده رها شده است.

وی تصریح کرد: در شهرهای همجوار و به لحاظ جمعیتی چندین برابر کمتر از آمل داری چندین هتل و مراکز اقامتی هستند اما شهرآمل از این امکانات محروم است.

این شهروند آملی خاطرنشان کرد: نیاز است مسئولان شهرداری و سایر متولیان به امور رفاهی مسافران برای حمایت از صنعت گردشگری و جذب مسافر به شهرستان توجه جدی به ایجاد مراکز اقامتی مسافران داشته باشند.

سرپرست شهرداری آمل، درخصوص تاخیر در تکمیل و بهره برداری تنها هتل این شهر که متعلق به شهرداری است گفت: هم اکنون 95 درصد کار بازسازی و تکمیل هتل شهرداری انجام شده و به طور حتم تا سه ماه آینده افتتاح خواهد شد.

احمد امیرسلیمانی افزود: شهرداری آمل چندی قبل حدود یک میلیاردریال برای ادامه کار و تجهیزات موردنیاز این هتل اعتبار اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: هتل شهرداری دارای 17سوئیت، رستوران، کافی شاپ و سایر امکانات دیگر رفاهی است که در روبروی ساختمان فعلی شهرداری آمل واقع شده است.

سرپرست شهرداری آمل یادآور شد: شهرداری آمل پس از افتتاح هتل، نگهداری و مدیریت آن را به افراد و موسسات واجد شرایط واگذار خواهد کرد.

شهرستان آمل بیش از 370 هزار نفر جمعیت دارد.