دبیرستان های صدرا در تربیت دینی دانش آموزان موفق بوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان در مراسم گرامیداشت ولادت امام حسن عسگری (ع) در دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای بابل افزود: دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا وظیفه تربیت دینی وآموزشی دانش آموزان را بر عهده دارد.

وی خاطر نشان کرد: امام حسن عسگری (ع) به خاطر شرایط نامطلوب سیاسی زمان خود در زندان و حصر به سر می برد و بر اثر ظلم حکام آن وقت در سن 28 سالگی به شهادت رسید.

وی با اشاره به روایتی از این امام معصوم (ع) افزود: هر کس در دنیا نابینا باشد در آخرت هم نابینا خواهد بود و مراد از نابینایی کوری چشم نیست بلکه نابینایی دل است یعنی هر کس آیات الهی را نادیده گرفته و خود را به کوری زده است نابینا محشور می شود و در آخرت کور خواهد بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران، بیان داشت: در کنار نابینایی ظاهری نابینایی باطنی وجود دارد و در کنار ثروت ظاهری نیز ثروت باطنی و معنوی وجود داشته و ایمان ، تقوا ، علم و معرفت ثروت باطنی است.

وی در ادامه با اشاره به تربیت دینی فرزندان اظهار داشت: دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا وظیفه تربیت دینی وآموزشی فرزندران را بر عهده دارد و به ما می آموزد فرزندانمان را در کنار بعد مادی با بعد معنوی آشنا کنیم که انبیاء هم برای همین امر آمده اند.

این مسئول فرهنگی استان خاطر نشان کرد: امامان معصوم آیات و نشانه های خداوند هستند و باید جهت شناخت و معرفت نسبت به امام عصر خویش چشم دل و باورهای قلبی خود را نسبت به ایشان تقویت کنیم چرا که عدم معرفت و شناخت ما همان کوری باطن است.

در این مراسم از پنج دانش آموز ممتاز المپیاد ادبی، آزمونهای علمی و فرهنگی این دبیرستان با اهدا جوائز تقدیر شد.