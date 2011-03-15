برقراری 39 سورتی پرواز فوق العاده نوروزی در فرودگاه رشت

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر به تمهیدات اتخاذ شده برای مسافران نوروزی که از طریق هوایی وارد گیلان خواهند شد، اشاره کرد و افزود: با هدف رفاه حال مسافران ستاد استقبال از میهمانان نوروزی در فرودگاه رشت تشکیل شده است.

وی همچنین به برقراری 39 سورتی پرواز فوق العاده در مسیرهای شیراز، کیش و ایروان علاوه بر 72 سورتی پرواز های هفتگی برنامه ای از این فرودگاه خبر داد.

معاون حمل و نقل هوایی ستاد تسهیلات سفرهای گیلان گفت: از 27 اسفند ماه سال جاری تا پایان تعطیلات نوروزی، 39 مورد پرواز رفت و برگشت در مسیر هوایی رشت به شیراز، کیش و ایروان اضافه خواهد شد.

وی افزود: مسیر هوایی رشت به کیش و بالعکس 10 سورتی در روزهای 27 اسفند ماه، اول، پنجم، هشتم، و دوازدهم فروردین ماه از فرودگاه رشت انجام خواهد شد.

رضوانی در ادامه به مسیر هوایی رشت به شیراز اشاره کرد و اظهار داشت: روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از فرودگاه رشت به شیراز پرواز انجام می شود که در ایام نوروز 18 سورتی در روزهای 27 و 28 اسفند ماه، اول، دوم، سوم، ششم، هشتم، دهم و 13 فروردین ماه به این مسیر اضافه خواهد شد.

وی همچنین به برقراری هفت پرواز خارجی فوق العاده در ایام نوروز از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به ایروان اشاره کرد و افزود: در روزهای 27 اسفند ماه، دوم، ششم و دهم فروردین ماه این پروازها انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه گیلان به برقراری چهار سورتی پرواز در مسیر خلیج فارس از فرودگاه رشت خبرداد و گفت: پروازهای این مسیر در روزهای سه و10 فروردین ماه انجام خواهد شد.



وی در ادامه به ایجاد تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب تر به مسافران نوروزی اشاره کرد و یادآورشد: پاکسازی، زیبا سازی اماکن و مبادی ورودی و خروجی فرودگاه، تشکیل جلسات متعدد و مختلف حفاظتی امنیتی در ابعاد و موضوعات مختلف، هماهنگی لازم بین ارگانهای ذی مدخل فرودگاهی برای ارائه خدمات بهتر، تذکرات و پیشنهادات لازم به شرکتهای هواپیمایی فعال در استان برای جلوگیری یا کاهش حداقل تاخیر و ابطال پروازاز اقداماتی بوده که تاکنون اداره کل فرودگاه گیلان برای هموطنان در سفرهای نوروزی تدارک دیده است.