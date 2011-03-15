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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۹

تقدیر وزیر اقتصاد از معاون صدای سازمان صدا و سیما

شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در نامه‌ای از محمدحسین صوفی معاون صدای سازمان صدا و سیما به خاطر انتشار اخبار و تولید برنامه‌های مرتبط با طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد و امور دارایی در پیام خود تصریح کرده است: امکان دگرگونی‌های بنیادی در عرصه‌های مختلف زندگی بشری و ارمغان ارزشمند پیشرفت ملی تنها در پرتو تلاش، همت و خرد جمعی انسان‌های شریف و توانمند محقق می‌شود. تحولات و افتخار آفرینی که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شکل گرفته و بسط خواهد یافت، بی ‌تردید حاصل نقش بنیانی ، دیدگاه واقع بینانه اجتماعی ، تحلیل های آگاهانه و ارائه مواضع شفاف با رویکردی منطقی و مبتنی بر منافع ملی و مصالح نظام اسلامی از سوی رسانه ها به عنوان زبان گویای جامعه است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از پیام خود آورده است: رجاء واثق دارم همراهی صمیمانه و تلاش مجدانه تان در این عرصه، موفقیت بیش از پیش تحول اقتصادی ایران اسلامی را رقم خواهد زد ضمن سپاس از تعامل و مساعی قابل تکریم جنابعالی، موفقیت همه اندیشمندان با همت در عرصه بی کران دانش و قلم به ویژه در آن رسانه را از خداوند منان آرزومندم.

کد مطلب 1274464

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