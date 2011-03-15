به گزارش خبرگزاری مهر، "دستان مش ذبیح" عنوان مستندی از شبکه دو سیماست که به تهیه کنندگی و کارگردانی منصور صالحی ساروی تهیه و تولید شده است.

این مستند روزهایی از زندگی مردی از روستایی دورافتاده از استان مازنداران را واکاوی می‌کند که با وجود قطع نخاع بودن دست از کوشش و تلاش برنداشته است.

این مستند در یک قسمت 40 دقیقه‌ای در یکی از روستاهای شهرستان پل سفید در استان مازندران مقابل دوربین احسان فقیهیان قرار گرفت. تدوین این پروژه را فقیهیان به عهده داشته است.

"دستان مش ذبیح" داستان تکاپو، امید، همت و تلاش مردی را به تصویر می‌کشد که 17 سال پیش بر اثر وقوع حادثه‌ای در قسمتی از جنگل‌های شمال کشور قطع نخاع شده، اما این نقص جسمانی نتوانسته مانعی بر امید وی به آینده‌ای روشن باشد.

این مستند که فرهاد بلبلی صدابردار آن بوده جمعه 27 اسفند ساعت 23 از شبکه دو سیما پخش می‌شود.