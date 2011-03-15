پارکها و مدارس یزد برای اسکان مهمانان نوروزی ساماندهی شد

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: شرایط استقرار چادرهای مسافرتی در پارکهای هفت تیر، کوهستان، غدیر، اشکذر، پارک بزرگ شهر و ... فراهم شده و امکانات بهداشتی و امنیتی برای آنها پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: 370 مدرسه نیز در سراسر استان یزد آماده پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی هستند.

سیفی عنوان کرد: در این تعداد مدرسه سه هزار و 900 کلاس درس در اختیار مسافران نوروزی است که دو هزار و 100 مورد از این کلاسها مربوط به مرکز استان است.

وی یادآور شد: کمپهایی نیز در نقاط مختلف شهر برای اسکان مسافران نوروزی تدارک دیده شده و با وجود 42 هتل با دو هزار و 600 تخت، به نظر می رسد مشکلی در زمینه اسکان مسافران نوروزی وجود نداشته باشد.

سیفی با بیان اینکه شهر نیز برای استقبال از مسافران نوروزی از هم اکنون آماده است، ادامه داد: در زمینه مسائل ترافیکی نیز تدابیری اندیشیده شده تا مسافران با کمترین ترافیک بتوانند از آثار و جاذبه های تاریخی شهر دیدن کنند.

وی عنوان کرد: خیابان مسجد جامع در ایام تعطیلات نوروز مسدود می‌ شود و تنها برای عبور عابران پیاده قابل استفاده خواهد بود.

سیفی همچنین عنوان کرد: مسیر خیابان شهید بهشتی به سمت چهارراه شهدا تا خیابان بعثت نیز در ایام نوروز یک طرفه می شود و تنها اتوبوس و تاکسی اجازه عبور از این مسیر را دارند.

سیفی خاطرنشان کرد: پایگاه های اطلاع رسانی نیز برای راهنمایی مسافران در سطح شهر به ویژه در مبادی ورودی مستقر شده اند.

وی همچنین از حضور قاضی کشیک در دستگاه قضایی همچنین کشیک ادارات خبر داد و افزود: هیچ یک از ادارات یزد در ایام تعطیلات نوروز به طور کامل تعطیل نیستند.

فرماندار یزد با اشاره به مراسم تحویل سال نو نیز بیان داشت: با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در تمامی گلزارهای شهدای یزد مراسم سال تحویل برگزار می شود.