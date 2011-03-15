25 هزار فرصت شغلی در خراسان شمالی ایجاد می شود

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: شتاب در فراهم کردن فرصتهای شغلی تازه در خراسان شمالی امید شادابی و سعادت را که از مولفه های مهم در اجتماع است فراهم می کند.

وی تصریح کرد: صاحبان هنر، قلم و فرهنگ به عنوان سربازان خط نخست این جبهه می توانند با بیان هنری تحول بزرگ نه تنها در حدود جغرافیایی این استان بلکه در تمام کشور ایجاد کنند.



وی افزود: مهمترین دغدغه کاری اعضای کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در سال بعد باید ایجاد بسترهای رفاهی اجتماع با فراهم کردن شرایط کسب و کار و اشتغال پایدار باشد.



شفقت گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید در بستر سازی و درآمد زایی پایدار باید خود را همسوی دولت مهرورز و خدمت گذار بدانند.



وی ادامه داد: انتظار مردم از مسئولان استانی به ویژه نهادهای حمایتی به مراتب بیش از اقدامات انجام شده است و این مطالبه نیز حق است.



مسئول ارشد دولت در خراسان شمالی کسب رتبه دوم کشوری صندوق مهر امام رضا(ع) در اعطای تسهیلات به مردم شریف و ولایتمدار استان و رضایت مندی عمومی را حرکتی امید بخش در نظام بانکداری دانست.



وی گفت: انتظار عمومی از خدمات سایر بانکها، اعطای تسهیلات ارزان قیمت و فراهم نمودن فضای کسب و کار و سپس اشتغال زایی پایدار است.



استاندار خراسان شمالی به ضرورت سرمایه گذاری در این استان نو پا تاکید کرد و خاطر نشان کرد: با توجه به زیر ساختهای توسعه بازرگانی، افزایش سطح تولیدات خانگی و پیگیری مطالبات فردی در زمینه کسب و کار از طریق دفتر امور اقتصادی ره آورد مشارکت پذیری در تولیدات و ایجاد اشتغال خانگی بارویکرد بازرگانی داخلی و خارجی به مراتب سهم ارزش اقتصادی این استان را افزایش می دهد و این مساله ای است که مدیران بانکها باید بیش از پیش به آن توجه داشته باشند.



