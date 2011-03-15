روشی نوین برای ردیابی دارو در بدن ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زرین اسحاقی از محققان این طرح تحقیقاتی با بیان اینکه با اصلاح روش میکرو موفق به تولید این نانو جاذبها شدیم، افزود: در این پژوهش زمان انجام آزمایش بسیار کوتاه می شود و اثرات ماتریکس حذف می شود.

وی با اشاره به نحوه اجرای این پروژه اظهار داشت: در این روش با عامل دار کردن نانو لوله های کربنی موفق به تهیه یک جاذب زیست سازگار و بسیار کارا شدیم. این روش، ساده، ارزان و دقیق و از تکرارپذیری خوبی برخوردار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، با تاکید بر اینکه از نانو جاذبهای تولید شده می توان برای ردیابی آلاینده های زیست محیطی و داروها استفاده کرد، یاداور شد: نانو لوله های کربنی عامل دار شده برای اندازه گیری طیف گسترده ای از مواد در غلظتهای بسیار کم و ردیابی داروها در سامانه های بیولوژیکی و زیست محیطی به کار برده می شود.