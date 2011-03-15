به گزارش خبرنگار مهر، بلاخره و با قطعی شدن نمایش پنج فیلم در نوروز 89 پرونده اکران آغازین سال تازه با وجود حاشیه‌های فراوان بسته شد. تعدادی از فیلم‌هایی که از مدت‌ها پیش نامشان به عنوان اکران نوروزی مطرح شده بود از گردونه خارج شدند و تعدادی دیگر باقی مانده‌اند.

مهمترین فیلم‌های اکران نوروزی "اخراجی‌ها 3" و "جدایی نادر از سیمین" هستند و دیگر فیلم‌هایی که روی پرده رفته‌اند نمی‌توانند تهدیدی برای این فیلم‌ها باشند، رقابت بزرگ میان دو فیلم است که با دو سلیقه متفاوت و از دو منظر کاملا جدا از یکدیگر ساخته شده است.

فخرالدین صدیق شریف، محمدرضا شریفی‌نیا و مسعود ده‌نمکی پشت صحنه "اخراجی‌ها 3"

"اخراجی‌ها 3" یک کمدی سیاسی است و بر نواری از موفقیت‌های دو قسمت قبلی ایستاده و اگرچه فیلم محبوب منتقدان نیست اما مردم همان عده‌ای که روی فروش یک فیلم تاثیر دارند علاقه فراوانی به آن دارند و از همین حالا می‌توان پیش بینی کرد که نوروز 90 فاتح گیشه‌ها فیلم تازه ده‌نمکی است.

عده‌ای اکران "اخراجی‌ها 3" در شروع سال 90 و همزمان با "جدایی نادر از سیمین" فیلم تحسین شده منتقدان، جشنواره فیلم فجر و جشنواره برلین را اتفاقی خوب نمی‌دانند و معتقدند در این رقابت "جدایی..." بازنده اصلی است، گروهی دیگر معتقدند با وجود جذابیت‌ها و امتیازهایی که فییلم فرهادی دارد آن گروهی که تماشاگر کمدی مسعود ده‌نمکی نیستند می‌توانند به سراغ "جدایی نادر از سیمین" بروند، "درباره الی" فیلم قبلی فرهادی با وجود نامناسب بودن زمان اکران، گیشه پررونقی داشت باید دید فرهادی می‌تواند موفقیت فیلم قبلی را در سال 90 هم تکرار کند.

فیلم‌های دیگری که نوروز 90 اکران می‌شوند قابلیت تبدیل شدن به پدیده اکران را ندارند و همین مسئله موازنه را به نفع "اخراجی‌ها 3" برهم می‌زند، "زن‌ها شگفت‌انگیزند" به کارگردانی مهرداد فرید و "سه درجه تب" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند فیلم‌هایی متوسط هستند که در بهترین شکل می‌توانند فروشی معقول داشته باشند اما مطمئنا در جدال با "اخراجی‌ها 3" و "جدایی نادر از سیمین" حرفی برای گفتن ندارند.

فیلم سینمایی "یکی از ما دو نفر" به کارگردانی تهمینه میلانی یکی دیگر از فیلم‌های نوروزی سال 89 است، میلانی که دو فیلم آخرش "سوپراستار" و "تسویه حساب" اوایل سال روی پرده رفته‌اند، زمانی مناسب را برای نمایش فیلمش انتخاب کرده اما تکرار موفقیت "سوپراستار" برای "کی از ما دو نفر" بعید به نظر می‌رسد.

برنده اکران آغاز سال 90 روی کاغذ و در حیطه پیش‌بینی و گمانه‌زنی مسعود ده‌نمکی و "اخراجی‌ها 3" است که احتمالا حمایت تلویزیون در پخش تیزر را هم دارد، مگر آنکه اقبال منتقدان و مخاطبان نخبه و فرهیخته به "جدایی نادر از سیمین" بازی را برهم بزند، برای رسیدن به این پیش‌بینی تنها چند روز زمان لازم است.