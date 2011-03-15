به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی تامین نیاز مخاطبان و مصرفکنندگان این نوع محصولات چاپی و نیز خرید تجهیزات و ماشینآلات مربوط به آن است.
پائین بودن شمارگان کتاب در ایران و لزوم استفاده از ماشینهای چاپی که امکان چاپ کتاب در تیراژ پائین حتی تا 10 نسخه دارند، یکی از انگیزههای برگزارکنندگان نمایشگاه است.
جلال ذکایی مدیر اجرایی این نمایشگاه درباره گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور مجوز برگزاری نخستین نمایشگاه سراسری چاپ دیجیتال از سوی دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت ارشاد، درباره مکان برگزار نمایشگاه گفت: این نمایشگاه که از 26 تا 29 خرداد 1390 در محل مجموعه نمایشگاهی هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود.
وی تاکید کرد: به دلیل مشکل زیرساخت نمایشگاه دائمی شهرداری تهران به ویژه عدم تامین برق مورد نیاز ناچار به تغییر مکان برگزاری نمایشگاه شدیم که این جابجایی اندکی تغییر در زمان نمایشگاه را نیز دربرداشت.
جلال ذکایی مدیر اجرایی این نمایشگاه درباره گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور مجوز برگزاری نخستین نمایشگاه سراسری چاپ دیجیتال از سوی دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت ارشاد، درباره مکان برگزار نمایشگاه گفت: این نمایشگاه که از 26 تا 29 خرداد 1390 در محل مجموعه نمایشگاهی هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود.
وی تاکید کرد: به دلیل مشکل زیرساخت نمایشگاه دائمی شهرداری تهران به ویژه عدم تامین برق مورد نیاز ناچار به تغییر مکان برگزاری نمایشگاه شدیم که این جابجایی اندکی تغییر در زمان نمایشگاه را نیز دربرداشت.
ذکایی همچنین افزود: ثبت نام نخستین نمایشگاه سراسری چاپ دیجیتال و نشر رومیزی از صبح روز یکشنبه 14 فروردین 90 آغاز میشود و کلیه متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت رسمی نمایشگاه به نشانی www.idpex.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
به گفته وی نخستین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی در چهار بخش به ارائه تازهترین محصولات چاپخانهها و واحدهای چاپ دیجیتال کشور میپردازد.
مدیر این نمایشگاه ادامه داد: این بخشها عبارتند از: دستگاههای نشر رومیزی، دستگاههای چاپ لارج فرمت (فضای باز)، مواد اولیه و مواد مصرفی چاپ دیجیتال، کارگاههای آموزشی و سمینارها و نشستهای تخصصی.
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