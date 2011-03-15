1050 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد احداث می شود

محمد رحیم صحرا پیما در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: کمیته امداد خراسان شمالی عملیات اجرای احداث هزار و50 واحد مسکونی شهری در قالب طرح مسکن مهر در سطح شهرستان و شهرهای این استان با همکاری سازمان مسکن و شهرسازی آغاز شد.

وی با بیان اینکه برای ساخت تعداد واحد های یاد شده اعتباری بالغ بر 28 میلیار تومان اختصاص یافته است تصریح کرد: سرانه هر واحد مسکونی 22 الی25 میلیون تومان است که در پایان کار نیز سه میلیون تومان به صورت بلاعوض از سوی خیرین، کمیته امدادو خود مددجو پرداخت می شود.

وی با اشاره به زیر بنای60 الی75 متری واحد های مسکونی در حال ساخت افزود: زیربنای واحدها باتوجه به تعداد نفرات خانوار متغیر است.

این مسئول در کمیته امداد خراسان شمالی با بیان اینکه این واحدها صنعتی و نیمه صنعتی است گفت: باتوجه به نیاز به احداث هفت هزار واحد مسکونی شهری برای مددجویان تحت حمایت این نهاد در صورت استقبال مددجویان برای ساخت واحدهای دیگر در قالب طرح مسکن مهر اقدام می شود.

صحرا پیما با بیان اینکه ناظران مسکن این نهاد در طول مدت احداث بر تمام امور ساخت و سازها نظار ت دارند خاطر نشان کرد: قبل از ساخت نیز خانواده نیازمند به ساخت مسکن توسط کارشناسان مربوطه شناسایی و باتوجه به شرایط خانواده جهت طی امور لازم به امداد معرفی می شوند.

رئیس اداره مسکن کمیته امداد خراسان شمالی با اعلام اینکه تسهیلات به صورت ضمانت زنجیره ای به متقاضیان مددجو پرداخت می شود اعلام کرد: این نهاد با گرفتن وکالت از مدجویان، امور اداری، آزادی اقساط تسهیلات و نظارت بر ساخت و سازها را برای سرعت در پیشرفت کار انجام می دهد.