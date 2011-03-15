حسن روشنایی عضو تیم ملی کاتای ایران در فرم "کیمه نوکاتا" بعد از بازگشت از مسابقات قهرمانی آسیا با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: من رقابتهای جهانی کاتا و چند تورنمنت بزرگ را تجربه کرده‌ام و انتظار چنین استقبال خوبی از اولین دوره مسابقات را نداشتم. به عنوان مثال ژاپن با تیمی آمده بود که چند سال است عنوان قهرمانی جهان را کسب می کند.

وی ادامه داد: جودو جهان در ابتدای راه است و تیم هایی مثل کره، هنگ کنگ ، لائوس و ویتنام نمایش خوبی داشتند و مدالهای خوبی هم کسب کردند. تیم ما که در دو فرم مدال برنز جهانی داشت، برای کسب نایب قهرمانی رفته بود که به این مهم هم دست پیدا کرد. در کل سطح فنی این مسابقات برای اولین دوره خیلی بالا بود.

این عضو تیم ملی در مورد نتایج فرم های مختلف گفت: تیم ما در دو فرم برنز جهانی داشت، در این دو فرم نفرات برای تیم های دیگر شناخته شده بودند، سایر نفرات تیم کمتر شناخته شده بودند و در گروه‌هایی که 11 تیم یا 9 تیم حضور داشت موفق به کسب مدالهای نقره و برنز شدند. واقعا کل تیم زحمت کشید و عنوان نایب قهرمانی و سوم آسیا را کسب کرد.

روشنایی در پاسخ به اینکه کاتا در آینده چگونه می تواند راه جهانی شدن را طی کند گفت: در جودو جهان ژاپن ، ایتالیا و اسپانیا ، تیم های مطرح دنیا هستند. ما با همین مدالها نیز می توانیم چهارم جهان شویم ولی این تیم نیاز به حمایت دارد، اگر بتوانیم در کلاس های آموزش و کمپ های تمرینی در ژاپن شرکت کنیم، می توانیم نتایج خوبی در مسابقات جهانی کسب کنیم.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون در مورد جذب مربیان خارجی برای تیم ملی گفت: شخص رئیس فدراسیون معتقد است که باید یک مربی طراز اول که بتواند به تیم ملی کمک کند را جذب کنیم. امینی تاکید کرده که باید این مربیان به ایران آمده و آزمایش شوند. یعنی ما کار آنها را ارزیابی کنیم و آنها نیز با شرایط ما و تیم ملی آشنا شوند.

وی در مورد پیشرفت کار هم گفت: از فدراسیون جهانی خواستیم سه مربی را به مامعرفی کند، که یک مربی ژاپنی ، یک مربی کره شمالی که مقیم اروپاست و یک مربی ایتالیایی معرفی شد. پس از آن ما از این سه مربی خواستیم رزومه کاری خود را ارسال کنند. مربی ایتالیایی که هم دوره آرش میراسماعیلی است و طلای المپیک سیدنی را دارد یکی از همین مربیان است.

روشنایی در بخش پایانی سخنان خود گفت: من طی چند روز گذشته درگیر مسابقات کاتای قهرمانی آسیا بودم ، امروز کارها را دنبال خواهم کرد. به احتمال فراوان بعد از مسابقات قهرمانی آسیا این مربی ایتالیایی برای آزمایش به تهران خواهد آمد.عقد قرارداد با مربیان شرایط خاص خود را دارد، مباحث مالی ، مدت قرارداد ، نحوه کار و.. باید بررسی شود. ما به دنبال یک مربی بزرگ برای سرمربیگری تیم ملی هستیم.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون جودو در حالی خبر حضور یک مربی ایتالیایی در ایران را تایید کرد که روابط عمومی فدراسیون جودو پس از آنکه خبرگزاری مهر خبر حضور این مربی در ایران را منتشر کرد، با ارسال جوابیه ای این خبر را کذب عنوان کرد!