مراسم یادبود عباس امیری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور داود میرباقری کارگردان مجموعه‌های امام علی (ع) و مختارنامه، فرج‌الله سلحشور کارگردان مجموعه "یوسف پیامبر"، مهدی فرجی مدیر شبکه یک، محمود فلاح تهیه‌کننده، کریم اکبری مبارکه، مصطفی طاری، مسعود ولدبیگی، دیگر هنرمندان و بستگان امیری به همت سیمافیلم، شبکه یک و سازندگان سریال‌های تاریخی "مختارنامه" و "یوسف پیامبر" در مسجد بلال سازمان صدا و سیما برگزار شد.

این مراسم بعد از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید با مدیحه‏سرایی ادامه پیدا کرد و حجت الاسلام دهقانی سوره‌ای را برای حاضران در سالن قرائت کرد. مراسم ترحیم زنده یاد امیری ساعت 17 با قرائت فاتحه برای روح آن مرحوم به اتمام رسید.

مرحوم عباس امیری بازیگر با سابقه عرصه تلویزیون هفت اسفندماه هنگام بازگشت از صحنه فیلم "صبح به خیر سرکار" که برای پخش در ایام نوروز تولید می‌شد بر اثر تصادف در جاده فومن رشت دار فانی را وداع گفت.