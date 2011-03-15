نشت مواد رادیواکتیو در ژاپن/ اخبار ضد و نقیص از میزان تهدید

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس شب گذشته در خبری اعلام کرد که پس از آتش گرفتن راکتور شماره چهار نیروگاه هسته ای فوکوشیما این آتش خاموش شد، اما این درحالی است که اخبار رسیده مربوط به میزان آلاینده های منتشر شده در فضای اطراف و تاثیر آن بر سلامتی ساکنان منطقه ضد و نقیض است.
سخنگوی دولت ژاپن اعلام کرد که بر اثر آتش گرفتن چهارمین راکتور نیروگاه آسیب دیده، مقداری تشعشع از آن خارج شده و این میزان نشتی به اندازه کافی برای سلامتی ساکنان اطراف خطرناک است.
در همین رابطه "نائوتو کان" نخست وزیر ژاپن نیز تشعشات خارج شده از راکتور های آسیب دیده را خطرناک توصیف کرده است و از مردمی که در 19 مایلی نیروگاه آسیب دیده زندگی می کنند خواسته است تا از خانه های خود خارج نشوند.
یک مقام در توکیو با تائید برخی آلودگی های رادیو اکتیوی در این شهر گفت که این آلودگی ها در سطحی که بتواند برای سلامتی ساکنان مضر باشد نیست.
آخرین گزارشها از نیروگاه هسته ای آسیب دیده فوکوشیما در ژاپن، حاکی از آن است که در رآکتور شماره دو این نیروگاه نیز سطح آب خنک کننده درون محفظه اصلی میلههای سوخت به شدت کاهش یافته و میلههای سوخت هسته ای به طور کامل خارج از آب قرار گرفته اند و از این رو احتمال ذوب شدن کامل میلههای سوخت و نشت مواد رادیواکتیو بالا گرفته است.
یک مقام ژاپنی گفته است، احتمالاً میلههای سوخت هسته ای در هر سه رآکتور آسیب دیده نیروگاه اتمی فوکوشیما شروع به ذوب شدن کردهاند. یکی از مقامهای آژانس انرژی اتمی ژاپن در این باره اظهار داشته بود:" وضعیت واحدهای یک و سه دستکم به طور موقت باثبات است. اما واحد شماره دو تمام توجه ما را به خود مشغول کرده است."
در روز دوشنبه همچنین در رآکتور شماره سه نیروگاه فوکوشیما انفجاری روی داده بود که به تخریب جداره خارجی این راکتور منجر شده است. مقامهای ژاپنی روز یکشنبه و به دنبال انفجاری مشابه در راکتور شماره یک نسبت به بروز انفجار دیگری در راکتور شماره سه هشدار داده بودند. هر دو انفجار بر اثر انباشته شدن گاز هیدروژن و تماس آن با اکسیژن در اطراف هسته مرکزی این راکتورها روی داده است.
نیروگاه اتمی فوکوشیما در ۲۴۰ کیلومتری شمال توکیو، پایتخت ژاپن، قرار دارد و به دنبال زلزله مهیب روز جمعه و سونامی ناشی از آن، سامانههای خنک کننده این نیروگاه از کار افتادند.
هم اکنون کارکنان این نیروگاه تلاش میکنند، با استفاده از آب دریا مانع افزایش بیشتر دمای راکتورهای آسیب دیده و به دنبال آن ذوب شدن کامل میلههای سوخت هسته ای شوند.
در صورت از کار افتادن سامانه خنک کننده نیروگاههای هسته ای، دما در محفظههای اصلی راکتور که سوخت اصلی را در خود جای داده، به شدت افزایش یافته و در بدترین حالت به انفجار یا ذوب شدن میلههای سوخت هسته ای منجر میشود.
تاکنون بیش از ۱۸۵ هزار نفر از ساکنان اطراف نیروگاه هسته ای فوکوشیما را در شعاع ۲۰ کیلومتری آن تخلیه و به مکانهای امن منتقل کردهاند.
دکتر بهراد نخعی کارشناس امنیت هسته ای در آمریکا در این باره می گوید: استفاده از آب دریا برای خنک کردن این راکتورها به معنی از کار انداختن آنهاست و به خاطر وجود نمک و دیگر مواد معدنی موجود در آب دریا دیگر این نیروگاههای قابل استفاده نخواهد بود.
این کارشناس آمریکایی می گوید: با توجه به سطح هشداری که برای این نیروگاههای اعلام شده هدف دولت ژاپن با توجه به استفاده از آب دریا برای خنک کردن راکتور نه نجات این تجهیزات بلکه ممانعت از بروز فاجعه است.
وی همچنین می گوید: این نیروگاههای متعلق به 40 دهه گذشته هستتند و بالطبع نسبت به نیروگاهها جدید از تجهیرات ایمنی کمتری برخوردارند و اگر چنین رویدادی برای نیروگاهای نسل جدید رخ دهد به مراتب این نیروگاههای آسان تر می توانند این بحران را از سر عبور دهند.
کارشناسان همچنین عقیده دارند که در بهترین حالت در صورتی که انفجاری در درون محفظه راکتور صورت گیرد می تواند خطرات را به حداقل کاهش دهد که این امر بستگی به میزان مقاومت جداره راکتور دارد.
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