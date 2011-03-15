جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار نشد/ دانشگاه آزاد همچنان بلاتکلیف

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه 26 بهمن ماه 89 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد با اصلاح بند 1 ماده 10 اساسنامه دانشگاه آزاد رفت تا در جلسات بعدی این شورا ترکیبی جدید برای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تعیین کند. هیئت امنا در هر دانشگاهی یک مرجع عالی تصمیم گیری برای آن دانشگاه است که از قوانین رسمی کشور نیز تبعیت می کند.

محمدرضا مخبر دزفولی در اعلام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: هیئت موسس دانشگاه آزاد باید در فرصت تعیین شده افراد پیشنهادی خود را برای هیئت امنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات آتی خود نسبت به تایید نفرات معرفی شده اهتمام ورزد.

همچنین بر اساس بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است مقرر شده تا 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر که هیچگونه سمتی مدیریتی از جمله عضویت در مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی نداشته باشند با ‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد درآیند.

هر چند پیشنهادهای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت گزینه های عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با مهر تعداد این اسامی را 10 تا 15 نفر اعلام کرد اما به دلایلی از جمله بررسی سند تحول آموزش و پرورش یا عدم برگزاری جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی فرصت بررسی گزینه های پیشنهادی عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد پیش نیامد.

جدول جزئیات جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره هیئت امنای دانشگاه آزاد ردیف تاریخ برگزاری جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی جزئیات تصمیمات و علت تأخیر در تعیین اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد 1 سه شنبه 26/11/89 آغاز فرصت دو هفته ای برای معرفی گزینه های عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد 2 سه شنبه 10/12/89 فرصت یک هفته ای برای معرفی گزینه های عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد به صورت مکتوب به شورای عالی انقلاب فرهنگی 3 سه شنبه 17/12/89 پایان فرصت یک هفته ای و معرفی 10 تا 15 گزینه برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد، عدم بررسی موضوع هیئت امنای دانشگاه آزاد و پرداختن به سند تحول آموزش و پرورش 4 دوشنبه 23/12/89 عدم برگزاری جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و باقی ماندن موضوع هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی برای سال 90

به گزارش مهر، در پی عدم برگزاری جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی بالاخره بررسی و تعیین اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به آخرین روزهای دهه 80 وصال نداد به 90 موکول شد.