دراز نو؛ دهکده ای ییلاقی و چشم نواز در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دهکده درازنو در جنوب شهرستان کردکوی و در محدوده ملک سورم سرا (بالاجاده) واقع شده است که طی قرون مورد استفاده خانواده های زیادی از ساکنین بالاجاده و به صورت پراکنده از روستاهای همجوار بوده و در حال حاضر نیز با احداث جاده، علاقمندان از شهرستانهای مختلف استان گلستان و سایر مناطق کشور از آن دیدن می کنند.

گشت و گذار در مناطق کوهستانی برای علاقمندان، به صورت اتراق در ییلاقات کوهستانی و یا کوهنوردی در تامین آرامش و نیازهای روحی و سلامتی گردشگران و مسافران بسیار موثر خواهد بود.

دهکده های ییلاقی و مناطق کوهستانی استان گلستان با برخورداری از جنگل های انبوه و مراتع سرسبز و قله های مناسب از هم اکنون آماده حضور گردشگران و مسافران نوروزی می شود.

از جمله دهکده های ییلاقی معروف استان گلستان می توان به دهکده درازنو و جهان نما در شهرستان کردکوی و افراتخته در شهرستان علی آبادکتول اشاره کرد.

یاداور می شود دو مرکز تفرجی درازنو و جهان نما که از نظر تردد و دسترسی در یک مسیر واقع شده اند با برخورداری از طبیعت و چشم اندازهای زیبا و جنگل های پهن برگ سوزنی برگ، وجود و مشاهده برخی جانوران وحشی و برج رادکان، از منابع با ارزش استان گلستان بوده که با توجه به قابلیت های منطقه می تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد.

علاوه براین، روستاها و دهکده های دیگری در استان گلستان وجود دارد که در فصول مناسب سال علاقمندان و گردشگران و عاشقان طبیعت از آنها بهره می برند که از جمله می توان به سیاه مرزکوه، الستان، خولین دره، مایان و افراتخته و چه جا در شهرستان علی آبادکتول، گلیداغ در شهرستان کلاله، قلعه قافه در شهرستان مینودشت، خوش ییلاق و کوهستان های رامیان در محدوده شهرستان های رامیان و آزادشهر و اینچه برون در شهرستان گنبدکاوس اشاره کرد.

دهکده افراتخته در جنوب شرقی شهرستان علی آباد کتول واقع شده است و دارای جاذبه های طبیعی و توریستی بوده که با ایجاد امکانات مناسب مشتاقان زیادی را به خود جلب خواهد کرد.

دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای گلستان در این زمینه می گوید: دهکده درازنو به دلیل داشتن چشم اندازهای زیبا و اشراف به تمامی نقاط جلگه ای، از جمله شهرستان های کردکوی و گرگان، میانکاله، بندرترکمن و سایر روستاها، طبیعت زیبا، برخورداری از آب و هوای مناسب و نزدیکی به کردکوی از مناطق جالب و منحصر بفردی است که هر ساله بر خیل عظیم بازدیدکنندگان آن افزوده می شود.

فریدون فعالی تصریح کرد: دهکده ییلاقی جهان نما نیز در منطقه حفاظت شده جهان نما محصور شده است که هر ساله مشتاقان زیادی بخصوص طی فصول گرم سال چه بصورت خانوادگی و یا گروه های کوهنوردی و محقق را به خود جلب می کند.

دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان افزود: کوهستان های شهرستان رامیان و بعضی از نقاط کوهستانی مینودشت نیز دارای قابلیت های استفاده گردشگری است که بسیاری از مردم منطقه و گردشگران در ایام تعطیلات از آنها استفاده می کنند.

یادآور می شود اکثر دهکده ها و مناطق کوهستانی گلستان در فصول مختلف و نیز آغاز بهار پذیرای عده کثیری از علاقمندان و گردشگران و همچنین کوهنوردانی است که از اقصی نقاط کشور به این منطقه سفر می کنند.



استان گلستان در شمال ایران با بیش از یک میلیون و 650هزار نفر جمعیت از اقوام مختلف و نیز داشتن جاذبه های بسیار گردشگری طبیعی و تاریخی از مناطق گردشگرپذیر کشور است.