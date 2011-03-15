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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۵

قدم، قدم تا بهار/

دراز نو؛ دهکده ای ییلاقی و چشم نواز در گلستان

دراز نو؛ دهکده ای ییلاقی و چشم نواز در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: دهکده ییلاقی و کوهستانی دراز نو در غرب گلستان از نظر برخورداری از جنگل، مراتع و قله های مناسب و چشم اندازهای بدیع دارای موقعیت برتری در مقایسه با سایر نواحی است که مسافران نورزی را به خود قرا می خواند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دهکده درازنو در جنوب شهرستان کردکوی و در محدوده ملک سورم سرا (بالاجاده) واقع شده است که طی قرون مورد استفاده خانواده های زیادی از ساکنین بالاجاده و به صورت پراکنده از روستاهای همجوار بوده و در حال حاضر نیز با احداث جاده، علاقمندان از شهرستانهای مختلف استان گلستان و سایر مناطق کشور از آن دیدن می کنند.

گشت و گذار در مناطق کوهستانی برای علاقمندان، به صورت اتراق در ییلاقات کوهستانی و یا کوهنوردی در تامین آرامش و نیازهای روحی و سلامتی گردشگران و مسافران بسیار موثر خواهد بود.
 
دهکده های ییلاقی و مناطق کوهستانی استان گلستان با برخورداری از جنگل های انبوه و مراتع سرسبز و قله های مناسب از هم اکنون آماده حضور گردشگران و مسافران نوروزی می شود. 
 
از جمله دهکده های ییلاقی معروف استان گلستان می توان به دهکده درازنو و جهان نما در شهرستان کردکوی و افراتخته در شهرستان علی آبادکتول اشاره کرد.
 
یاداور می شود دو مرکز تفرجی درازنو و جهان نما که از نظر تردد و دسترسی در یک مسیر واقع شده اند با برخورداری از طبیعت و چشم اندازهای زیبا و جنگل های پهن برگ سوزنی برگ، وجود و مشاهده برخی جانوران وحشی و برج رادکان، از منابع با ارزش استان گلستان بوده که با توجه به قابلیت های منطقه می تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد.
 
 
علاوه براین، روستاها و دهکده های دیگری در استان گلستان وجود دارد که در فصول مناسب سال علاقمندان و گردشگران و عاشقان طبیعت از آنها بهره می برند که از جمله می توان به سیاه مرزکوه، الستان، خولین دره، مایان و افراتخته و چه جا در شهرستان علی آبادکتول، گلیداغ در شهرستان کلاله، قلعه قافه در شهرستان مینودشت، خوش ییلاق و کوهستان های رامیان در محدوده شهرستان های رامیان و آزادشهر و اینچه برون در شهرستان گنبدکاوس اشاره کرد.
 
دهکده افراتخته در جنوب شرقی شهرستان علی آباد کتول واقع شده است و دارای جاذبه های طبیعی و توریستی بوده که با ایجاد امکانات مناسب مشتاقان زیادی را به خود جلب خواهد کرد.
 
دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای گلستان در این زمینه می گوید: دهکده درازنو به دلیل داشتن چشم اندازهای زیبا و اشراف به تمامی نقاط جلگه ای، از جمله شهرستان های کردکوی و گرگان، میانکاله، بندرترکمن و سایر روستاها، طبیعت زیبا، برخورداری از آب و هوای مناسب و نزدیکی به کردکوی از مناطق جالب و منحصر بفردی است که هر ساله بر خیل عظیم بازدیدکنندگان آن افزوده می شود.
 
فریدون فعالی  تصریح کرد: دهکده ییلاقی جهان نما نیز در منطقه حفاظت شده جهان نما محصور شده است که هر ساله مشتاقان زیادی بخصوص طی فصول گرم سال چه بصورت خانوادگی و یا گروه های کوهنوردی و محقق را به خود جلب می کند.
 
دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان افزود: کوهستان های شهرستان رامیان و بعضی از نقاط کوهستانی مینودشت نیز دارای قابلیت های استفاده گردشگری است که بسیاری از مردم منطقه و گردشگران در ایام تعطیلات از آنها استفاده می کنند.
 
یادآور می شود اکثر دهکده ها و مناطق کوهستانی گلستان در فصول مختلف و نیز آغاز بهار پذیرای عده کثیری از علاقمندان و گردشگران و همچنین کوهنوردانی است که از اقصی نقاط کشور به این منطقه سفر می کنند.
 
استان گلستان در شمال ایران با بیش از یک میلیون و 650هزار نفر جمعیت از اقوام مختلف و نیز داشتن جاذبه های بسیار گردشگری طبیعی و تاریخی از مناطق گردشگرپذیر کشور است.
 
ستاد تسهیلات سفرهای گلستان پیش بینی کرد ایام نوروز حدود پنج میلیون مسافر به این استان سفر کنند و دهکده های ییلاقی مکان مناسبی برای طبیعت گردی است.

 

 

کد مطلب 1274483

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