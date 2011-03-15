بویراحمدیها پس از 6 روز خورشید را دیدند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، بارش باران که از چهارشنبه گذشته آغاز شده بود تا دوشنبه ادامه داشت و چهره ای زیبا به کهگیلویه و بویراحمد بخشید تا در آستانه سال جدید و هجوم مسافران نوروزی جلوه نمایی کند.

به گفته کارشناس هواشناسی استان تاکنون میزان بارش اخیر در یاسوج265، گچساران97، دهدشت90، سی سخت242و لیکک 51، میلیمتر گزارش شده است.

جهانبخش احمدی بیان کرد: طی بارندگی اخیر بیشترین میزان بارش در"کاکان" با 342 میلیمتر، "مله شوره" با 316 میلیمتر و "تنگ سرخ" با 300میلیمتر، هرسه از توابع شهرستان بویراحمد، گزارش شده است.

وی میانگین بارش طی بارندگی اخیر در کل استان را 141میلیمتر عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تا امروز ایستگاه بارانسنجی واقع در راهدارخانه "مله شوره" شهرستان بویراحمد با828 میلیمتر بیشترین بارندگی را در استان ثبت کرده است.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری زراعی در استان تاکنون در یاسوج 629، گچساران398، دهدشت398، لیکک258، وسی سخت545 میلیمتر باران باریده است.

وی بیان داشت: در 80 درصد از نقاط استان میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

راه ارتباطی 23 روستا قطع شد

بارندگی اخیر همچنین موجب طغیان رودخانه ها، آبگرفتگی معابر، تعطیلی مدارس ابتدایی و واردآمدن خسارتهای زیادی به بخشهای مختلف راه روستایی، آبرسانی، کشاورزی و پرورش ماهی شد.

در اثر جاری شدن سیلاب، صدها واحد مسکونی در روستاهای حاشیه شهر یاسوج و رودخانه خروشان "بشار"، دچار آبگرفتگی شدید شدند.

همچنین وقوع سیلاب موجب تخریب جاده های برخی روستاهای استان گردید به طوری که راه ارتباطی23 روستا قطع شد و هم اکنون تلاش راهداران برای بازگشایی این محورها ادامه دارد.

رانش در برخی جاده های اصلی و فرعی استان نیز تردد را مختل کرد که با تلاش راهداران مشکلات به وجود آمده برطرف شد.

همچنین طغیان رودخانه ها موجب وارد آمدن خسارتهایی به اراضی کشاورزی و تاسیسات کشاورزی و صنعتی شده به طوریکه 15 مزرعه پرورش ماهی در یاسوج و دنا طعمه سیلاب شدند.

جریان شدید سیلاب همچنین منجر به قطع شبکه آبرسانی در برخی مناطق گردید که از جمله خط انتقال آب شهر یاسوج در محل گذر از رودخانه "بشار" قطع شد.