پزشک بازنشسته حقوق کارگری می گیرد!

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، این پزشک که تحصیلات عالیه خود را در کشور آلمان گذرانده پس از به اتمام رساندن تحصیلات عزم وطن کرده تا علم و تخصص خود را به هممیهنان خود عرضه کند. او شهرستان بناب را که در آن دوران از کمبود پزشک رنج می برد برای خدمت انتخاب می کند و اینک پس از این همه سال در سن کهنسالی ثمره زحمات خود را در قالب حقوق کارگری می بیند.

پزشک بازنشسته چندی پیش برای دریافت اولین حقوق بازنشستگی خود به بانک مراجعه کرده و آنچه که از سهم خدمت سالیانه خود دریافت کرد همان حقوقی کارگری است که کارگران دوشادوش وی ایستاده بودند و به دستان وی خیره می نگریستند!

این پزشک اولین پزشک بازنشسته بناب بوده و زندگی خود را آینده تمامی پزشکان آن شهرستان دیده و در رنجنامه ای شرح حال خود و آینده دیگر پزشکان را به تصویر کشیده است.

رنجنامۀ یک پزشک بازنشسته

بدین وسیله می خواستم چگونگی احساس تحقیر شدن خود را در آستانه سال نو خدمت مبارکتان عرضه بدارم. پس از پایان تحصیلات پزشکی در کشور آلمان به نیت خدمت به مام وطن برلین غربی را با تمام زرق و برق فریبنده اش رها کرده و به زادگاه خود تهران مراجعت کردم.

پس از پنجسال طبابت در تهران به پیشنهاد عزیزی که درد محرومیت دردمندان را داشت تهران- زادگاه خود - را رها و به آذربایجان شرقی هجرت کرده و ساکن تبریز شده و به طبابت در بناب که آن زمان فقط پنج مطب داشت مشغول شدم. تمام طول عمر بازدهی مفیدم را به طبابت در این بلد درغربت گذراندم.

به توصیه یک همکار عزیز خود را بیمه کرده تا در سنین کهنسالی از حقوق بازنشستگی استفاده کنم و باز توصیه شد که حق بیمه را دو برابر حق بیمه کارگری بپردازم تا حقوق بازنشستگی نیز دو برابر حقوق کارگری شود. به توصیه عزیزانم عمل کرده و حدود 20 سال حق بیمه را پرداخت کردم.

حال که مرز 60 سالگی را گذرانده و دیگر آن توان کاری و شادابی جوانی از من رخت بربسته و چشمانم نور خود را از دست داده برخلاف وعده و وعید های داده شده حقوق بازنشستگی در حد همان حقوق کارگری ماهی 430 هزار تومان است!

در مقابل سئوال من این است که مگر بنا نبود با پرداخت دو برابر حقوق پایه دو برابر حقوق بازنشستگی دریافت کنم. کارمندان و برادران عزیزم در سازمان بیمه که آنها نیز مجبورند به قوانین و بند و تبصره و... عمل کنند جواب دادند: با محاسبه ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و کسر درصدهای موارد مختلف که در حد توان درک من نبود به این نتیجه رسیدند که حق بازنشستگی من همین است و بس!

در پاسخ به سوال عزیزان بیمه تامین اجتماعی گفتم: اگر در نهایت چنین است پس چرا توصیه پرداخت به دو برابر کردید؟ پس چه فرقی کرد؟ بهتر نبود همان مقدار پایه کارگری را پرداخت می کردم! که باز هم جوابم در قالب بند و تبصره های پیچیده ای بود که عزیزان تامین اجتماعی خود نیز آنها را به سختی از بر کرده بودند.

در هرحال مسئولان مربوطه بفرمایید با حقوق بازنشستگی 400 هزار تومان یک پزشک در اوضاع اقتصادی امروزه با شهریه های آنچنانی دانشگاهها و توقعی که اطرافیان از یک پزشک دارند و منبع درآمد دیگری نیز وجود ندارد چه باید بکند؟

آیا این تحقیر یک پزشک که تمام عمر خود را صرف خدمت رسانی به رنج دیدگان و بیماران کرده نیست؟ چه طور می توان از زیر این بار حقارت که بر شانه های پزشکان سنگینی می کرده به در آمد؟

روز گذشته برای دریافت حقوق بازنشستگی خود به بانک مراجعه کرده و کارمند بانک گفت: خوب آقای دکتر به سلامتی بازنشسته شدید؟! ولی چرا حقوقتان این همه کم است این که حقوق کارگری است نه یک دکتر! و با تعجب پرسید: به شما فقط 132 هزار تومان عیدی پاداش داده اند! و من نمی دانستم چگونه رنگ رخسار تحقیر شده خود را از آن کارمند بانک و کارگرانی که برای گرفتن حقوق بازنشستگی و پاداش عیدی آمده بودند پنهان کنم.

تحقیرآمیزتر ازآن اینکه توصیه می شود به سازمان بهزیستی و سایر مراکز مشابه مراجعه کرده و اقدام به گرفتن یارانه کنم. به بیان دیگر با صدقه زندگی کنم! و این است ثمره سالها رنج و زحمتی که یک پزشک به جان خریده تا در کشور خود خدمت کند.

خبرگزاری مهر آمادگی انتشار پاسخ مسئولان ذیربط را دارد.

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مشخصات کامل این پزشک در دفتر خبرگزاری مهر در آذربایجان شرقی - تبریز محفوظ است.