مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

ایران :

با حضور رئیس جمهور احداث پل بزرگ بندرعباس- قشم آغاز شد؛ بزرگترین پل دریایی ایران، خلیج فارس را متحول می‌کند

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری: بازنشستگان کشوری 3 میلیون ریال هزینه سفر و زیارت می‌گیرند

از ساعت 13:30 تا 24؛ 11 فیلم از تلویزیون پخش می‌شود

جام جم :

بهترین فیلم‌های روز جهان امشب در تلویزیون

بازدید 5 ساعته رهبر انقلاب از نمایشگاه فناوری‌های راهبردی

افزایش 9 درصدی حداقل حقوق کارگران



جوان:

لشگرکشی سعودی‌ها برای سرکوب شیعیان بحرین

ژاپنی‌ها در هراس سومین انفجار هسته‌ای

با تصویب شورای عالی کار؛ پایه مزد کارگری 6/11 درصد افزایش یافت



حمایت:

بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه فناوری‌های راهبردی

فقط 9 درصد افزایش یافت؛ 330 هزار تومان حداقل دستمزد کارگران

تصویب بودجه برای دو ماه؛ فینال بودجه در سال 90



خبر:

تدبیر تازه مجلس؛ بررسی بودجه سال آینده در سال آینده

مدیرعامل شرکت بورس: بازدهی بورس از 75 درصد گذشت

معاون اجتماعی ناجا: چهارشنبه سوری اجازه تجمع نمی‌دهیم، تعارف هم نداریم



خراسان:

انتقادها از دعوت شاه اردن به تهران برای حضور در جشن نوروز

عملیات اجرایی پل بزرگ خلیج فارس با حضور رئیس جمهور آغاز شد

هزاران نظامی عربستان در قالب نیروهای شورای همکاری خلیج فارس وارد بحرین شدند



دنیای اقتصاد:

بودجه موقت برای ابتدای 90

تصمیم نهایی برای دستمزدهای سال آینده

سایه بحران اتمی بر سرزمین آفتاب

آل اسحاق به رئیس مجلس نامه نوشت؛ راهکار بخش خصوصی برای مشکل مطالبات معوق از دولت



شرق:

150 هزار میلیارد ریال بودجه برای اداره دو ماهه کشور؛ مجلس به دولت تنخواه داد

با هدف سرکوب اعتراض مردم؛ نظامیان عربستان وارد بحرین شدند

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس: از افراط و تفریط پرهیز می‌کنیم.



فرهیختگان:

حداقل دستمزد کارگران 330 هزار و 300 تومان

بودجه 15 هزار میلیاردی برای دو ماهه اول سال 90

مخالفت ترکیه با حمله نظامی ناتو به لیبی



قدس:

بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه فناوری‌های راهبردی

رئیس جمهور در مراسم آغاز عملیات اجرایی پل خلیج فارس: امروز جهش‌های سازندگی در سراسر ایران مشهود است

توافق ایران، سوریه و عراق برای ساخت خط لوله مشترک و انتقال گاز به اروپا

کیهان:

بازدید 8 ساعته رهبر انقلاب از دستاوردهای غرورآفرین دانشمندان ایرانی

السفیر: سید حسن نصرالله بهترین گزینه برای رهبری انقلاب‌های خاورمیانه است

انتقاد نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی از سفر پادشاه اردن به ایران



همشهری:

از سوی نمایندگان مجلس ابراز شد: انتقاد شدید از دعوت پادشاه اردن به ایران

دستمزد کارگران افزایش یافت

زیرگذر بهشت زهرا به بهره برداری رسید

