کمبود 700 میلیون متر مکعبی آب برای کشاورزی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علی باباخانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه افزود: اگر پمپاژ های کشاورزی را تجهیز و آماده نسازیم دچار مشکل کم آبی خواهیم شد.



وی اظهارداشت: بر اساس نظریه هواشناسی و با توجه به میزان ریزش نزولات آسمانی بویژه در گیلان تابستان سختی را درسال پیش رو خواهیم داشت.

فرماندارآستانه اشرفیه گفت: استخرهای این شهرستان که نقش اساسی برای کمبود آب زراعی کشاورزان در این شهرستان دارند تاکنون آبگیری نشده اند باید این کار هرچه سریعتر انجام گیرد.

وی خاطر نشان کرد: تمامی استخرهای موجود در این شهرستان باید درآینده به یک پمپاژ ورودی و یک پمپاژ خروجی مجهز شوند.

باباخانی بیان داشت: با تلاش اداره جهاد کشاورزی در سال جاری اگر چه اقدامات خوبی انجام گرفته و از رتبه هفدهم به رتبه سوم ارتقا پیدا کردیم ولی برای خدمت رسانی به مردم و کشاورزان کافی نیست و باید آب منطقه ای، اداراه برق و جهاد کشاورزی و دیگر مسئولان ذیربط از هم اکنون در فکر ذخیره آب و آماده بودن در شرایط خاص را داشته باشند و مشکلات را به حداقل برسانند.

وی درادامه با اشاره به اینکه شهرستان آستانه اشرفیه در بخش کانالهای فرعی دچار مشکلاتی است، یادآورشد: در سال زراعی 89 با تجهیز 50 تا 60 پمپاژ سعی شد آب زارعی مطمئن کشاورزان از طریق پمپاژآب از استخرهای طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس اداره برق آستانه اشرفیه نیز در این نشست از تجهیز 16 ایستگاه پمپاژ آب در روستا به برق خبرداد و گفت: از 237 میلیون تومان مطالبات این اداره از آب منطقه ای تاکنون مبلغ 81 میلیون تومان پرداخت شده است.

علیرضا تحویلداری مجموع بدهی برق در حوزه شهری آستانه و بندرکیاشهر را حدود 42 میلیون تومان ذکر کرد و افزود: تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست که در امر توزیع برق به پمپاژها مشکلی نداشته باشیم.

مسئول آبیاری شرق گیلان گفت: تاکنون برای ساماندهی و لایروبی سالارجوب و حشمت رود افزون بر به 61 میلیون تومان هزینه شده است و شرکت بهره برداری آب منطقه ای شرق کار لایروبی و نیازهای مردم را در منطقه انجام می دهد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه نیز از توزیع سموم و کود شیمیایی در این شهرستان خبرداد و افزود: هیچگونه مشکلی درباره توزیع کود شیمیایی در این شهرستان نیست و درتمامی روستاهای کود شیمیایی توزیع شده است.