فروش بلیط در دفاتر خدمات پستی گیلان بصورت پایلوت انجام می شود

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفاتر خدمات پستی در شهرهای لاهیجان و آستانه اشرفیه در امر فروش بلیط خدمت رسانی می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که عمر ناوگان حمل و نقل عمومی گیلان چقدر است با توجه به اینکه عمر ناوگان در افزایش امنیت مسافران تاثیر مستقیم دارد، اظهارداشت: عمر متوسط ناوگان اتوبوس، مینی بوس و سواری دراستان به ترتیب 8.9، 27 و 5.7 سال است.

مدیرکل پایانه های گیلان گفت: طبق برنامه چهارم توسعه عمر متوسط ناوگان حمل و نقل عمومی گیلان باید به 10 سال می رسید که در بخش اتوبوس و سواری اهداف برنامه محقق شده است.

وی در خصوص اینکه گیلان نسبت به استانهای دیگری چه وضعیتی دارد، افزود: در بخش اتوبوس نسبت به متوسط کشور وضعیت بهتری دارد و در بخش مینی بوس سه سال بیشتر از متوسط کشوری است.

جیفرودی با اعلام اینکه استان گیلان جزو پنج استان موفق کشور در زمینه کنترل فوتی های ناشی از تصادفات است، اظهار داشت: طی 11 ماهه امسال شش استان کشورموفق شدند نسبت به سال گذشته کاهش کشته داشته باشند که گیلان یکی از این استانها بود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه برای آموزش رانندگان و بیشتر آشنا کردن آنان با حقوق مسافران چه برنامه های دارید، افزود: افرادی که وارد چرخه حمل و نقل عمومی می شوند باید یک آموزش بدو ورود ببینند که 100 ساعت است در این دوره قوانین حمل و نقل، حقوق مسافران و سایر موارد به آنان آموزش داده می شود.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های گیلان گفت: تاکنون چهار هزار و 537 نفر دوره آموزش برگزارشده است که طی سال جاری 35 هزار ساعت می شود.

وی ادامه داد: آموزش برای مدیران فنی نیز گیلان دومین استان بعد از تهران است، مدیران فنی نقش بسیار اساسی در بحث ایمنی وسائط نقلیه مسافری دارند.