آجیل فروشی در جشنواره آیینهای نوروزی!

به گزارش خبرنگار مهر، از متروی مولوی به سمت خیابان مولوی و امین السلطان هم که بروی کمتر کسی می داند کاروانسرای خانات کجاست چه برسد به اینکه بداند در این کاروانسرا یک جشنواره ملی با نام آیین های نوروزی اقوام ایران زمین هم برگزار می شود!

شاید دادن نشانی قبر حاج میرزا ابوالقاسم "امام جمعه قدیم تهران" معروف به بقعه سر قبرآقا بهترین گزینه برای پیدا کردن کاروانسرای خانات در کوچه پس کوچه های مولوی باشد.



نرسیده به این بقعه، سر کوچه کاروانسرا، در میان حجم انبوه مغاره های مولوی که این روزها در تب و تاب فروش شکلات و آجیل هستند، پوستری نصب شده که نشان می دهد در این مکان و چهار نقطه دیگر شهر آیین های نوروزی نمایش داده می شوند.

غرفه های مختلف دور تا دور کاروانسرا، صنایع دستی، آش و آجیل می فروشند. صدای ساز و دهل اقوام مختلفی از شهرهای کشور به گوش می رسد که درمیان حیاط کاروانسرا برنامه اجرا می کنند و تعداد زیادی از بازدید کنندگان را دور خود جمع کرده اند.

برخی از غرفه داران نیز با پوشیدن لباسهای سنتی به اجرای مراسم محلی و نوروزی استان خود مانند تکم گردانی، همزمان با فرارسیدن ایام عید می پردازند.

تابلوی غرفه های این کاروانسرا نشان می دهد هنرمندانی از برخی استانها مانند اردیبل، چهارمحال و بختیاری، گلستان، همدان، کرمانشاه به این جشنواره آمده اند.

اگر پای ثابت جشنواره های سازمان میراث فرهنگی باشی چهره بیشتر آنها را آشنا می پنداری چون این افراد همیشه در نمایشگاههای سازمان میراث فرهنگی حضور دارند.

امسال با توجه به فرارسیدن ایام نوروز، در کنار صنایع دستی استان ، خوراکی و شیرینی های مخصوص و آجیل فروخته می شود چون در این مکان این جنس ها بیشتر از صنایع دستی فروش دارد."

یکی از هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره با بیان این مطلب به خبرنگار مهر می گوید:" این کاروانسرا در خیابانی در جنوب تهران قرار گرفته و به تبع آن نمی توان توقع خرید صنایع دستی توسط مردم ساکن در این مناطق را داشت. بنابراین برای اینکه دست خالی هم به شهرمان برنگردیم بهتر دیدم که آش و آجیل بفروشیم چون هم هوا سرد است و مردم خوردن آش را در این فضا دوست دارند و هم طبق روال هر سال برای ایام عید آجیل می خرند."

هنرمند گلیم باف شرکت کننده در این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: غرفه داران شرکت کننده درحالی آجیل می فروشند که متنوع ترین این محصولات در خیابان مولوی به وفور یافت می شود. همچنین هیچ تبلیغاتی برای این جشنواره انجام نشده است. از سوی دیگر برگزاری جشنواره صنایع دستی در محله ای مانند خیابان مولوی که خریدار و بازدید کننده ای ندارد، خیلی مناسب به نظر نمی آید.

یک هنرمند همدانی هم تصریح می کند: "صنایع دستی غرفه به هیچ وجه فروش نرفته و فقط بخشی از انواع خوراکی ها نظیر پولکی، گز بلداجی، کشک و غیره با قیمت هایی به مراتب کمتر از نمایشگاه سایر استانها به فروش رفته است."

در کنار غرفه هایی که از راه فروش کاسه های آش محلی درآمد خوبی را به دست آورده اند، هنرمندانی از استانهای دیگر روسری و لباسهای محلی هم عرضه می کنند که فروش خوبی دارند.