تدوین 1200 طرح هادی روستایی در آذربایجان غربی

ایوب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه امسال برای 97 روستا درسطح استان طرح هادی تهیه شده، افزود: با احتساب این طرحها، تعداد روستاهای دارای نقشه طرح هادی آذربایجان غربی به هزار و 122 روستا رسید.

وی از اجرای طرح هادی در 67 روستای بالای 20 خانوار، با اختصاص اعتباری بالغ بر 49 میلیارد ریال طی سالجاری خبر داد و بیان داشت: هم اکنون بیش از 16هزار و 400 خانوار در 285 روستای بالای 20 خانوار جمعیت از مزایای طرح هادی بهره مند شده اند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، توسعه اصولی و هدایت وضعیت فیزیکی طبق نقشه تهیه شده، آبادانی با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اصلاح، بازگشایی، زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت یا سنگ فرش کردن معابر را از مهمترین اهداف اجرایی طرح هادی در روستاها دانست.

به گفته عزیزی با آغاز برنامه پنجم توسعه، تهیه و اجرای طرح هادی در تمام روستاهای بالای 20 خانوار باید عملیاتی شده، تا کنون تنها برای 40 درصد از دو هزارو 217 روستای بالای 20 خانوار موجود در استان طرح هادی تهیه شده است.

شناسایی 571 روستای در معرض خطر در آذربایجان غربی

وی در ادامه از شناسایی 571 روستای در معرض خطر در آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: در این راستا تا کنون طرح جابجایی 11 روستا با 824 خانوار اجرا شده و عملیات جابجایی 10 روستای دیگر نیز در دست اقدام است.

این مقام مسئول با بیان اینکه مطالعات لازم جهت شناسایی روستاهای نیازمند جابه جایی سریع در دست اقدام است، خاطر نشان کرد: برای اتمام مطالعات و برنامه ریزی برای جابجایی روستاها دو میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در استان، گفت: تا کنون عملیات بهسازی در 37 هزار واحد مسکن روستایی در استان آغاز شده که با وجود سهمیه هشت هزار واحدی استان، امسال 21 هزار واحد مسکن روستایی تحت پوشش این طرح قرار گرفت.

عزیزی از معرفی پنج هزارو 800 متقاصی در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت برای دریافت تسهیلات طرح مسکن مهر به بانک های عامل خبر داد و افزود: از این تعداد متقاضی دریافت تسهیلات ساخت مسکن مهر تا کنون پنج هزارو 200 نفر نسبت به انعقاد قرار داد اقدام کرده اند.

صدور 142 هزار سند مالکیت روستایی در آذربایجان غربی

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که امسال تعداد اماکن روستایی دارای سند مالکیت به بیش از 142 هزار واحد افزایش می یابد، بیان داشت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از 21 هزار واحد مسکن روستایی در آذربایجان غربی سنددار شده است.

عزیزی رسمیت دادن به مالکیت روستایی، ایجاد انگیزه در بین روستاییان برای سکونت در روستاها، افزایش ارزش مالی بر اماکن روستایی، جلوگیری از دعاوی و رفع هر گونه اختلاف در مالکیت، در تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در مناطق روروستایی و امکان دریافت تسهیلات دولتی و غیر دولتی در قبال سند اماکن روستایی به عنوان وثیقه را از جمله اهداف اصلی در اجرای طرح سنددار کردن اماکن روستایی عنوان کرد.