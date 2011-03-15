اتوبوس ذوب آهن تصادف کرد/ احتمال جریمه 15 هزار دلاری باشگاه الشباب

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، طبق هماهنگی‌های صورت گرفته قرار بود ساعت 16 عصر دیروز دوشنبه اتوبوسی که در اختیار تیم ذوب آهن قرار گرفته است، در هتل "هالیدی این" حاضر شود تا بازیکنان نماینده ایران ساعت 17:30 برای برگزاری تمرین راهی زمین الشباب شوند اما به دلیل تصادف با تاخیر در هتل حاضر شد.

این مسئله باعث اعتراض مسئولان باشگاه ذوب آهن به نماینده AFC شد که در نهایت عذرخواهی مسئولان باشگاه الشباب را به همراه داشت.

"خالد القراینی" مدیر اجرایی باشگاه الشباب عربستان هم به همین دلیل در محل تمرین شب گذشته ذوب آهن حاضر شد و تصادف و تاخیر حضور اتوبوس را اتفاقی غیر عمدی خواند اما مسئولان باشگاه ذوب آهن این 3 ساعت تاخیر را غیر منطقی دانستند.

در این شرایط ممکن است شکایت باشگاه ذوب آهن اصفهان از مسئولان باشگاه الشباب عربستان جریمه 15 هزار دلاری را برای این باشگاه عربستانی در پی داشته باشد زیرا در انجام امور میزبانی مرتکب تحلف شده اند.

