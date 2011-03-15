5800 واحد مسکن روستایی در کردستان مقاوم سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رضا رضافرح شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه مسکن استان کردستان، اظهار داشت: سهمیه استان کردستان در سال جاری برای مقاوم سازی مسکن روستایی پنج هزار و 800 واحد اعلام شده است که اقدامات لازم برای معرفی این واحدها به بانک برای استفاده از تسهیلات انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به همکاری و تعامل بانک های استان کردستان تا این مرحله، سه هزار و 600 واحد از مجموع پنج هزار و 800 واحد معرفی شده به بانک ها، عقد قرارداد شده و انتظار می رود که سایر واحدها نیز در کوتاهترین زمان ممکن تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان افزود: سهمیه مقاوم سازی مسکن روستایی در این استان در سال 88، شش هزار واحد بود که خوشختانه تمامی این واحدها برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده و بخش زیادی از آنها نیز به مرحله پایانی عملیات ساخت و ساز رسیده اند.

رضا فرح در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح های مسکن مهر در شهرهای زیر25 هزار نفر اشاره کرد و بیان داشت: سهمیه استان کردستان برای سال جاری در این بخش دو هزار و 200 واحد بوده است که تاکنون دو هزار و 560 واحد برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده است.

وی در پایان از مشکل کمبود زمین در بعضی از مناطق شهری استان کردستان برای اجرایی کردن پروژه های مسکن مهر خبر داد و گفت: انتظار می رود که با همکاری سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی مشکل تامین زمین برای ساخت این پروژه ها برطرف شود.

در ادامه این جلسه همچنین در خصوص وضعیت پروژه مسکن مهر روحانیون بحث و بررسی صورت گرفت و موانع پیش روی این پروژه هم رفع شد.