به گزارش خبرگزاری مهر، فردیناند به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه پا قادر به همراهی تیم ملی انگلستان در رقابت های مقدماتی یورو 2012 در تاریخ 26 مارس مقابل ولز نیست ضمن اینکه جرارد هم به دلیل عمل جراحی فتق، نمی تواند تیم ملی انگلستان را در این دیدار همراهی کند.

بر پایه گزارش ساکرنت، کاپیتان تیم فوتبال چلسی که فوریه سال 2010 به دلیل رابطه با همسر هم تیمی اش وین بریج، بازوبند کاپیتانی تیم ملی انگلستان را از دست داده بود، بار دیگر در آستانه به دست آوردن مجدد آن قرار گرفته است.

کاپلو در این خصوص اظهار داشت: فکر می کنم یک سال برای تنبیه تری کافی بوده باشد. باید در خصوص این مساله تصمیم گیری کنم. پیس از این گفته ام که با بازیکنان و تری در این خصوص صحبت خواهم کرد اما در نهایت این من هستم که تصمیم نهایی را می گیرم.