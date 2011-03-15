به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، تمرین عصر روز دوشنبه تیم فوتبال الشباب از ساعت 17:30 در زمین اختصاصی این تیم برگزارشد که "کاماچو" بهترین بازیکن این تیم به دلیل مصدومیت تنها دور زمین می‌دوید. این مسئله باعث شد مسئولان و تعداد انگشت شمار هواداران تیم الشباب که در محل تمرین حضور یافتند پیگیر وضعیت این بازیکن بودند که نگرانی در آنها دیده می‌شد.

"هنزو هکتور" سرمربی آرژانتینی تیم هم در این شرایط در بیشتر دقایق این تمرین با ارسال سانتر‌های مختلف برای " ناصر الشمرانی" دیگر مهاجم گلزن این تیم سعی داشت وی را برای دیدار با ذوب آهن به آمادگی کامل برساند.

"حسن کیتا" هافبک تیم الشباب هم که پیشینه بازی در تیم مایورکا اسپانیا را دارد، در این تمرین حضور فعالی داشت. در تمرین تیم الشباب بازیکنان این تیم بیشتر تاکتیک پاس در عمق و استفاده از پاس‌ها‌ی کوتاه و متوالی برای عبور از خط دفاع را انجام دادند.

البته در ابتدای این تمرین خبرنگاران ایرانی با استقبال گرم مسئولان باشگاه الشباب همراه شدند و حتی ID کارت آنها بلافاصله صادر شد اما ناگهان در اواسط تمرین یکی از مسئولان این باشگاه به سمت خبرنگاران ایرانی آمد و از آنها خواست محل برگزاری تمرین را ترک کنند.

گرچه وی در پایان تمرین در حضور مدیر اجرایی باشگاه الشباب از خبرنگاران ایرانی عذرخواهی کرد اما این برخورد دوگانه را خبرنگاران ایرانی به مدیر اجرایی باشگاه الشباب اعلام کردند.

دیدار تیمهای فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته دوم نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه ملک عبدالله شهر ریاض برگزار خواهد شد.