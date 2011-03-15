70 درصد از ساخت و سازهای کردستان مربوط به مسکن مهر است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اردوان نوسودی شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه مسکن استان کردستان اظهار داشت: در راستای رفع نیازهای استان برای تامین مسکن، هم اکنون بیش از 70 درصد از ساخت و سازهای این بخش مربوط به پروژه های مسکن مهر است.

وی عنوان کرد: اجرایی کردن مسکن مهر در راستای خانه دار کردن اقشار مختلف در جامعه یکی از اقدامات به جا و شایسته دولت های نهم و دهم بود و لازم است که تمامی دستگاه های دولتی مسئول به ویژه شرکت های خدمات رسان همکاری و تعامل مناسبی را برای تسریع در اجرایی کردن این طرح در استان کردستان داشته باشند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: سهمیه استان کردستان برای ساخت و مسکن مهر طی سالهای 89 و 90 حدود 32 هزار واحد اعلام شده است که با اجرایی کردن این طرح بخش زیادی از نیازهای استان در این حوزه تامین می شود.

نوسودی با اشاره به اینکه سال 90، باید سال شکوفایی و تسریع در بهره برداری از طرح های مسکن مهر در استان کردستان باشد، بیان داشت: نیاز اصلی در تسریع پروژه های مسکن مهر و بهره برداری به موقع از آنها هماهنگی و تعامل بین بخشی ادارات و سازمان های دولتی مسئول است که در این بین نقش شهرداری ها به عنوان متولی بخشی از کار مهمتر از سایر دستگاه ها و سازمان هاست.

وی در پایان ضمن تقدیر از حضور مدیران ادارات و سازمان های دولتی در جلسات کارگروه مسکن استان کردستان، گفت: کارگروه مسکن با توجه به نیاز و به صورت مستمر هر ماه یک تا دو جلسه را برگزار کرده است که با توجه به برگزاری مستمر این جلسات بخش زیادی از مشکلات این طرح برطرف و زمینه های تسریع در بهره برداری از آنها فراهم شده است.

در ادامه این جلسه همچنین در خصوص وضعیت پروژه مسکن مهر روحانیون بحث و بررسی صورت گرفت و موانع پیش روی این پروژه هم رفع شد.