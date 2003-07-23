به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اماراتي البيان ، آگست هانينج تصريح كرد كه همچنان خطر شبكه القاعده وجود دارد.
وي اظهار عقيده كرد كه هم صدام رييس سرنگون شده سابق عراق و هم اسامه بن لادن سركرده شبكه القاعده زنده هستند.
هانينج گفت: سرويس اطلاعات آلمان معتقد است كه بن لادن در منطقه مرزي بين افغانستان و پاكستان مخفي شده است و شبكه تحت امر وي نيز در حال دست زدن به تحركات جديد است .
وي كه با روزنامه موينشر مركور گفتگو مي كرد، افزود: القاعده سرگرم ايجاد ساختارهاي جديد براي خود است و تلاش مي كند خود را به ويژه در افغانستان ، پاكستان و جنوب شرق آسيا بازسازي كند.
رييس سرويس اطلاعاتي آلمان:
القاعده در حال بازسازي تشكيلاتي در افغانستان و جنوب شرق آسياست
رييس سرويس اطلاعاتي آلمان اعلام كرد : شبكه القاعده در حال تلاش براي بازسازي مجدد تشكيلاتي و سازماندهي نيروهاي خود در افغانستان، پاكستان و جنوب شرق آسياست .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اماراتي البيان ، آگست هانينج تصريح كرد كه همچنان خطر شبكه القاعده وجود دارد.
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